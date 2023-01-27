Пятница, 27 Января 2023 11:10

АрмИнфо.По версии Global Finance Конверс Банк признан победителем в номинации "Лучший банк Армении по торговому финансированию", таким образом подтвердив свое первенство в этой сфере, которого удостаивался в 2019-2021гг.

Как отмечается в сообщении Банка, престижная награда была вручена финансовому директору Конверс Банка Гранту Акопяну на церемонии награждения, состоявшейся 25 января в Лондоне в рамках конференции "BAFT Europe Bank-2023".

"За последний год в сфере торгового финансирования наблюдался устойчивый рост, обусловленный автоматизацией и инновациями", - подметил издатель и главный редактор Global Finance Джозеф Д. Джарапуто, добавив, что банки, получившие награды, являются лидерами в своих странах с точки зрения предложения продуктов и услуг.

Выразив благодарность за доверие, финансовый директор Конверс Банка Г.Акопян заявил: "Для нас большая честь в очередной раз получить награду журнала Global Finance в категории "Лучший в сфере торгового финансирования в Армении". Эта награда доказывает гибкость нашего бизнеса и подтверждает эффективность шагов Конверс Банка в сфере торгового финансирования. Сегодня Банк использует широкий спектр инструментов финансирования бизнеса, от кредитования до сложных схем финансирования с использованием инструментов торгового финансирования и международных фондов рефинансирования, обеспечивая высокое качество обслуживания. Шаги по расширению наших услуг носят продолжительный характер".

Отметим, что Global Finance - международный финансовый журнал, основанный в 1987 году, издается ежемесячно тиражом 50 000 экземпляров и распространяется почти в 200 странах мира.

По данным Экспресс Рэнкинга Банков Армении на 31.12.2022г, подготовленного ИК АрмИнфо, Конверс Банк увеличил кредитные вложения (с учетом прочих ссуд) за 2022 год на 16,5% - до 223.8 млрд драмов ($568.7 млн). Это позволило банку нарастить активы за отчетный год на 23% - до 464.1 млрд драмов ($1.2 млрд). Чистая прибыль банка подскочила за 2022 год в 3,4 раза, превысив 14 млрд драмов или $35.7 млн. (Расчетный курс драма по отношению к доллару США на 31.12.2022г составлял 393,57 др/$1).