Пятница, 27 Января 2023 11:08

АрмИнфо. На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение.

Как сообщают азербайджанские СМИ, в результате нападения один человек погиб и один получил ранения.

Погибший - руководитель охранной службы посольства Азербайджана в Иране Орхан Аскеров. Сообщается, что нападение произошло около 8:30 утра. Иных подробностей пока не приводится.