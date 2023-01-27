Пятница, 27 Января 2023 11:07

АрмИнфо. В Ереване 26 января состоялось первое заседание диалога по вопросам политики и безопасности РА-ЕС высокого уровня, сопредседателями которой выступили заместитель министра иностранных дел Армении Ваге Геворгян и заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Евросоюза Энрике Мора.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, однодневная встреча отражает заинтересованность сторон в продвижении политического диалога и сотрудничества в области внешней политики и безопасности как следующего важного шага в отношениях РА-ЕС.

Стороны обсудили ключевые вопросы безопасности для Армении, Европейского Союза и региона в широком смысле. В частности, вызовы, стоящие перед европейской безопасностью, а также вопросы, связанные с нормализацией отношений между Арменией и Азербайджаном, в том числе растущую гуманитарную озабоченность, связанную с препятствованием свободному передвижению по Лачинскому коридору.

Замглавы МИД РА приветствовал встречу, назвав ее важным форматом для обсуждения широкого круга вопросов, связанных с международной и региональной безопасностью.

"Армения рассчитывает на тесное сотрудничество с миссией ЕС в Армении в области наблюдения за международными границами РА. Ценим всю посредническую и стимулирующую деятельность, направленную на установление мира и безопасности, что необходимо для территориальной целостности Армении, прав и безопасности армянского населения в Нагорном Карабахе", - сказал Геворкян.

В свою очередь Мора подчеркнул, что ЕС прилагает значительные усилия на высшем уровне, чтобы способствовать всестороннему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Всего несколько дней назад мы учредили в Армении гражданскую миссию ЕС, целью которой является содействие укреплению стабильности, безопасности людей и укреплению доверия на местах. Первое заседание диалога РА-ЕС по вопросам политики и безопасности выражает нашу взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества в вопросах внешней политики и политики безопасности и нашу готовность работать вместе на благо мира, безопасности и стабильности. Особенно в нынешнем международном контексте, полном вызовов, который характеризуется войной России с Украиной", - подчеркнул европейский дипломат.

В ходе встречи Армения и Европейский Союз подтвердили свою приверженность делу обеспечения безопасного, стабильного, мирного и процветающего Южного Кавказа на благо всех народов, проживающих в регионе. В этом контексте стороны обсудили предстоящее развертывание гражданской миссии, одобренное Советом по международным отношениям ЕС в начале этой недели. Своей деятельностью и отчетами, которые будут представлены руководству ЕС, миссия Евросоюза в Армении также будет способствовать усилиям, возглавляемым президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

В ходе всестороннего обмена мнениями участники диалога также обсудили ситуацию в более широком регионе, в том числе процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией, а также вопросы, связанные с гибридными угрозами и другие вопросы безопасности.

Диалоговые РА-ЕС по вопросам политики и безопасности планируется проводить регулярно в ежегодном режиме.