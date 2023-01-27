Пятница, 27 Января 2023 11:04

АрмИнфо.Арестован заместитель командира по тыловому обеспечению N-ой воинской части Министерства обороны Армении, где 19 января в результате пожара погибли 15 военнослужащих, еще пятеро, включая офицера, получили ожоги различной степени тяжести. Об этом говорится в сообщении генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, решение об аресте в отношении Г.А. было принято накануне судом общей юрисдикции Гегаркуникской области Армении. "В отношении заместителя командира N-ой воинской части по линии тыла и коммунально-эксплуатационной службы Г. А. в качестве меры пресечения судом общей юрисдикции Гегаркуника избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что арестованным является подполковник Гор Агекян. Ему инкриминируется недобросовестное и халатное исполнение служебных обязанностей, что привело к гибели 15 военнослужащих инженерно-саперной роты. Уголовное дело возбуждено 25 января на основании ч.3, ст. 550 Уголовного кодекса РА (служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

В ходе предварительного следствия установлено, что 19 января 2023г. после полуночи офицер инженерно- саперной роты N-й воинской части МО РА в нарушение установленного порядка, в доме N20 по первой улице села Азат Гегаркуникской области попытался зажечь печь бензином, в результате чего в казарме возник пожар. Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся в убежище военнослужащие не только не имели возможности потушить его, но и, при отсутствии запасного выхода, не смогли сломать железные решетки, прикрепленные к окнам. В результате 15 солдат срочной службы этой же роты погибли, а офицер и четверо военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести.