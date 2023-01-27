Пятница, 27 Января 2023 10:08

АрмИнфо.США привержены армяно­азербайджанским мирным переговорам. Об этом в ходе брифинга 26 января заявил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, в ответ на просьбу прокомментировать вчерашнее резкое заявление МИД России по отправке европейской миссии в Армению.

"Мы приветствуем усилия партнеров, в том числе Европейского Союза, по укреплению доверия в регионе и созданию условий, благоприятствующих прямому диалогу между Арменией и Азербайджаном. Мы продолжаем тесно сотрудничать со всеми нашими партнерами напрямую, а также с партнерами в регионе, когда это эффективно", - подчеркнул дипломат.

Что, касается роли России, продолжил он, то США не участвовали в заключенном в ноябре 2020 года при посредничестве РФ прекращении огня между Арменией и Азербайджаном, в результате которого были развернуты российские миротворцы.

"Поэтому мне просто нечего предложить по этому поводу. Но, конечно, как вы знаете, это то, что очень важно для госсекретаря, то, чему он уделял - уделял пристальное внимание и глубоко занимался", - резюмировал Патель.

Отметим, что накануне МИД РФ выступил с резким заявлением по факту отправки долгосрочной наблюдательской миссии ЕС в Армению. "Если бы в Брюсселе были искренне заинтересованы в мире в Закавказье, то согласовали бы с Азербайджаном условия работы своей миссии", - отмечается в заявлении официальной Москвы.

При этом в ведомстве подчеркнули, что появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. "Не должен вводить в заблуждение и заявленный гражданский характер есовской миссии - она формируется в рамках Общей политики ЕС в области безопасности и обороны со всеми вытекающими из этого последствиями.

Попытки Евросоюза любой ценой закрепиться в Армении, потеснить посреднические усилия России способны нанести ущерб коренным интересам армян и азербайджанцев в их устремлениях возвращения к мирному развитию региона. Убеждены, что ключевым фактором стабильности и безопасности в регионе на обозримую перспективу остается Российский миротворческий контингент, развернутый на основе заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также несущие службу на армянских рубежах российские пограничники. Они будут реагировать на поведение есовских наблюдателей с учетом развития ситуации "на земле". Фиксируем, что в Ереване, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС", - отметили в МИД РФ.