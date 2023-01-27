Пятница, 27 Января 2023 09:56

АрмИнфо.Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна, Ваан Костанян назначен заместителем министра иностранных дел Армении. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.

Ранее он занимал должность советника министра иностранных дел Армении. До этого, он был помощник председателя НС Арарата Мирзояна.

Примечательно, что у Костаняна нет дипломатического бек раунда.

В 2019 году Костанян оскандалился тем, что выложил фотографию из Шуши, подписав еще, следующим образом: "А сейчас член Палаты представителей США Фрэнк Паллоне в Арцахе. Привезли его посмотреть напоследок - перед сдачей земель".