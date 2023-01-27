|В Армении 12 детей госпитализированы в результате применения учеником школы неизвестного газа
|Представители Азербайджана в ПАСЕ проголосовали за резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства Беларуси и России
|Аргентина выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Лачинском коридоре
|Оппозиционер: Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению
|СНБ РА призывает граждан Армении избегать от участия в мошеннических схемах международного уровня
|Новый Посол США в Армении Кристина Квин приведена к присяге
|По версии Global Finance Конверс Банк признан лидером в Армении по торговому финансированию
|СМИ: На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение
|МИД Армении рассказало о повестке заседания диалога ЕС-РА по вопросам безопасности
|Американские конгрессмены развернули новую двухпартийную законодательную инициативу по разблокировке азербайджанской блокады Арцаха
|Арестован офицер воинской части, где в результате пожара погибли 15 военнослужащих
|В Госдепе США не стали давать оценку заявлению МИД России относительно отправки наблюдателей ЕС в Армению
|Ваан Костанян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Комитет по иностранным делам и делам ЕС Сената Польши принял резолюцию в связи с блокадой Лачинского коридора
|Арарат Мирзоян: Действия Азербайджана подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и безопасности в регионе
|Женщины Арцаха в открытом письме обратились к главе Еврокомиссии
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Российский эксперт указал переход российско-армянских отношений от "вертикального" к "горизонтальному" уровню
|Премьер-министр Армении констатирует необходимость принятия стандартов, которые позволят избежать многих трагедий и несчастных случаев
|Арам Сафарян: Российская миротворческая миссия в Арцахе незаменима даже в условиях украинского кризиса
|Россию невозможно вытеснить с Южного Кавказа - эксперты
|Новым губернатором Ширакской области Армении стал Мушег Мурадян
|Российский эксперт: Происходящие сегодня процессы - это серьезный тест и для России на Кавказе, и для российско-армянских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Португалии появится первый центр Tumo
|Глава французского МВД: Противники Армении являются противниками Франции
|В Ереване проходит первый диалог высокого уровня между ЕС и Арменией по вопросам политики и безопасности
|GFN.AM открывает регистрацию на бета-тестирование облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce NOW в Армении
|Москва обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|Арбитражный суд отклонил иск о конфискации у Армении около $331 млн
|В Армении вводятся новые правила дорожного движения
|Премьер-министр РА вновь высказался за направление в Нагорный Карабах международной наблюдательной миссии
|Варданян: 46-й день блокады Арцаха, продолжается, в том числе энергетический террор со стороны Азербайджана
|В Ереван прибыл замгенсека Европейской службы внешних связей
|В Госдепе США заявили о готовности работать над разрешением ситуации вокруг Нагорного Карабаха через МГ ОБСЕ
|Перед зданием СК проходит акция представителей ОО Зов сыновей
|Рубен Варданян: Реальные цели азербайджанской блокады не рудники, а политическое принуждение Арцаха
|По факту гибели солдат на пожаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира воинской части - прокуратура
|Госминистр Арцаха: До 10 человек скончались в республике из-за азербайджанской блокады и невозможности оказать своевременную помощь
|Замглавы МИД Армении рассказал новому послу Дании о гуманитарных последствиях азербайджанской блокады Арцаха
|Глава МИД Армении представил Борелю гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора
|Губернатор Ширакской области Армении представила прошение о своей отставке
|Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора
|Газоснабжение Арцаха частично восстановлено
|Председатель Высшего аттестационного комитета Армении подал в отставку из-за политики МОНКС в научно-образовательной сфере
|Постпред РА выступил с заявлением по поводу инициированного Азербайджаном арбитражного разбирательства против Армении в рамках Бернской конвенции
|Спикер НС: ждем исторического визита в Армению эмира Катара
|А. Геворкян в ПАСЕ: подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление
|Сейрану Оганяну не дают возможности ознакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела - Хамоян
|Руководителя офиса UNFPA в Баку вызвали в администрацию президента Азербайджана из-за заявления по поводу ситуации в Лачинском коридоре
|Глава МИД Армении на встрече с европейскими чиновниками обвинил Азербайджан в торпедировании усилий по установлению мира в регионе
|Опрос: Почти половина ереванцев не знают, кого хотят видеть на посту столичного мэра
|Опрос: Насущная проблема ереванцев - общественный транспорт
|Посол: Франция готова продолжать свою поддержку в урегулировании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Социолог: Армения стала куда более интересной для ЕС страной
|У Армении новый начальник военной разведки
|Экс-ректор Тбилисского госуниверситета назначен послом Грузии в Армении
|Спецслужбы Азербайджана распространяют фальшивые документы о якобы эвакуации жителей Степанакерта - СНБ Арцаха
|Читать больше
АрмИнфо.Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна, Ваан Костанян назначен заместителем министра иностранных дел Армении. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства.
Ранее он занимал должность советника министра иностранных дел Армении. До этого, он был помощник председателя НС Арарата Мирзояна.
Примечательно, что у Костаняна нет дипломатического бек раунда.
В 2019 году Костанян оскандалился тем, что выложил фотографию из Шуши, подписав еще, следующим образом: "А сейчас член Палаты представителей США Фрэнк Паллоне в Арцахе. Привезли его посмотреть напоследок - перед сдачей земель".
|В Армении 12 детей госпитализированы в результате применения учеником школы неизвестного газа
|Представители Азербайджана в ПАСЕ проголосовали за резолюцию о создании специального трибунала для высшего руководства Беларуси и России
|Аргентина выражает обеспокоенность в связи с ситуацией в Лачинском коридоре
|Оппозиционер: Армянским властям удалось перенести глубокое противостояние России и Запада на Армению
|СНБ РА призывает граждан Армении избегать от участия в мошеннических схемах международного уровня
|Новый Посол США в Армении Кристина Квин приведена к присяге
|По версии Global Finance Конверс Банк признан лидером в Армении по торговому финансированию
|СМИ: На посольство Азербайджана в Иране совершено вооруженное нападение
|МИД Армении рассказало о повестке заседания диалога ЕС-РА по вопросам безопасности
|Американские конгрессмены развернули новую двухпартийную законодательную инициативу по разблокировке азербайджанской блокады Арцаха
|Арестован офицер воинской части, где в результате пожара погибли 15 военнослужащих
|В Госдепе США не стали давать оценку заявлению МИД России относительно отправки наблюдателей ЕС в Армению
|Ваан Костанян назначен заместителем министра иностранных дел Армении
|Комитет по иностранным делам и делам ЕС Сената Польши принял резолюцию в связи с блокадой Лачинского коридора
|Арарат Мирзоян: Действия Азербайджана подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и безопасности в регионе
|Женщины Арцаха в открытом письме обратились к главе Еврокомиссии
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Российский эксперт указал переход российско-армянских отношений от "вертикального" к "горизонтальному" уровню
|Премьер-министр Армении констатирует необходимость принятия стандартов, которые позволят избежать многих трагедий и несчастных случаев
|Арам Сафарян: Российская миротворческая миссия в Арцахе незаменима даже в условиях украинского кризиса
|Россию невозможно вытеснить с Южного Кавказа - эксперты
|Новым губернатором Ширакской области Армении стал Мушег Мурадян
|Российский эксперт: Происходящие сегодня процессы - это серьезный тест и для России на Кавказе, и для российско-армянских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Португалии появится первый центр Tumo
|Глава французского МВД: Противники Армении являются противниками Франции
|В Ереване проходит первый диалог высокого уровня между ЕС и Арменией по вопросам политики и безопасности
|GFN.AM открывает регистрацию на бета-тестирование облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce NOW в Армении
|Москва обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|Арбитражный суд отклонил иск о конфискации у Армении около $331 млн
|В Армении вводятся новые правила дорожного движения
|Премьер-министр РА вновь высказался за направление в Нагорный Карабах международной наблюдательной миссии
|Варданян: 46-й день блокады Арцаха, продолжается, в том числе энергетический террор со стороны Азербайджана
|В Ереван прибыл замгенсека Европейской службы внешних связей
|В Госдепе США заявили о готовности работать над разрешением ситуации вокруг Нагорного Карабаха через МГ ОБСЕ
|Перед зданием СК проходит акция представителей ОО Зов сыновей
|Рубен Варданян: Реальные цели азербайджанской блокады не рудники, а политическое принуждение Арцаха
|По факту гибели солдат на пожаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира воинской части - прокуратура
|Госминистр Арцаха: До 10 человек скончались в республике из-за азербайджанской блокады и невозможности оказать своевременную помощь
|Замглавы МИД Армении рассказал новому послу Дании о гуманитарных последствиях азербайджанской блокады Арцаха
|Глава МИД Армении представил Борелю гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора
|Губернатор Ширакской области Армении представила прошение о своей отставке
|Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора
|Газоснабжение Арцаха частично восстановлено
|Председатель Высшего аттестационного комитета Армении подал в отставку из-за политики МОНКС в научно-образовательной сфере
|Постпред РА выступил с заявлением по поводу инициированного Азербайджаном арбитражного разбирательства против Армении в рамках Бернской конвенции
|Спикер НС: ждем исторического визита в Армению эмира Катара
|А. Геворкян в ПАСЕ: подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление
|Сейрану Оганяну не дают возможности ознакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела - Хамоян
|Руководителя офиса UNFPA в Баку вызвали в администрацию президента Азербайджана из-за заявления по поводу ситуации в Лачинском коридоре
|Глава МИД Армении на встрече с европейскими чиновниками обвинил Азербайджан в торпедировании усилий по установлению мира в регионе
|Опрос: Почти половина ереванцев не знают, кого хотят видеть на посту столичного мэра
|Опрос: Насущная проблема ереванцев - общественный транспорт
|Посол: Франция готова продолжать свою поддержку в урегулировании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Социолог: Армения стала куда более интересной для ЕС страной
|У Армении новый начальник военной разведки
|Экс-ректор Тбилисского госуниверситета назначен послом Грузии в Армении
|Спецслужбы Азербайджана распространяют фальшивые документы о якобы эвакуации жителей Степанакерта - СНБ Арцаха
|Читать больше
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|Читать больше
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог