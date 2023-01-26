Четверг, 26 Января 2023 21:20

АрмИнфо.Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял заместителя генерального секретаря Европейской службы внешних связей Энрике Мору.

Как сообщает пресс-служба МИД, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений и др. Мирзоян высоко оценил решение ЕС о делегировании наблюдательской миссии в Армению, выразив уверенность, что это посодействует установлению стабильности и мира в регионе.

Коснувшись гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе вследствие блокировки Азербайджаном Лачинского коридора, Арарат Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана являются грубым нарушением положений трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года и международного гуманитарного права.

Министр подчеркнул, что невыполнение Азербайджаном взятых на себя международных обязательств и максималистская позиция в значительной степени подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и безопасности в регионе.