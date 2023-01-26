Четверг, 26 Января 2023 19:21

АрмИнфо.Главной тенденцией ушедшего года в армяно-российских отношениях стал переход от высочайшего уровня стратегического диалога к горизонтальному уровню - тому, чего в большинстве своем не хватало армяно- российским отношениям.

Об этом 26 января в ходе видеомоста Москва- Ереван "Актуальные вопросы российско-армянского стратегического сотрудничества" заявил политолог, директор института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

По его словам, этому вынуждено способствовало множество факторов, в том числе и события вокруг Украины. Егорченков констатировал, процессы в экономике потянули за собой и общественную составляющую.

"Кроме прочего, вместе с наращиванием этой горизонтальной составляющей, во многом российский и армянский народы стали друг друга заново открывать. Российская молодежь в прошлом году увидела для себя Армению. Я уж не говорю про российский бизнес, который переоткрывает РА", - отметил политолог.

Эксперт также считает, что армянская диаспора России также стала использовать Армению как хаб для взаимодействия с западными странами.

Касаясь рисков, Егорченко отметил, что, безусловно, скачкообразный рост горизонтального диалога влечет за собой и угрозы, для купирования которых уже сегодня на стратегическом уровне нужно наращивать ресурсность общественно-политического составляющего. Он не исключил разного рода спекуляции со стороны так называемых недружественных стран в случае игнорирования этих вызовов.

В тоже время он согласился, что сегодня армянская дипломатия очень активно взаимодействует со структурами ЕС для решения известных проблем. Однако, по его словам, нужно понимать, что не всегда интересы Еревана, Брюсселя и Москвы совпадают, а зачастую они коренным образом расходятся.

Касаясь общих вопросов безопасности, политолог выразил убеждение, что переход России от переговорной к более жесткой риторике, позволят решить ряд задач безопасности Армении.