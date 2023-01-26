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 Четверг, 26 Января 2023 19:20
Александр Аванесов

Премьер-министр Армении констатирует необходимость принятия стандартов, которые позволят избежать многих трагедий и несчастных случаев

Премьер-министр Армении констатирует необходимость принятия стандартов, которые позволят избежать многих трагедий и несчастных случаев

АрмИнфо. Пожар в воинской части саперно-инженерной роты в очередной раз продемонстрировал необходимость принятия стандартов.  Об этом 26 января на заседании правительства заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, сегодня, к сожалению, мало кто видит связь между дисциплиной дорожного движения с отсутствием стандартов или их неприменением. В результате, в стране происходят трагедии и несчастные случаи. <В стране должны быть стандарты, которые должны действовать, особенно в нынешней ситуации, при которой  наш ответ должен быть ассиметричным и  адекватным. Стандарты являются основой для становления государственных институтов и решения имеющихся проблем>, - сказал глава правительства, отметив, что в данном случае речь идет  также  о внешней и внутренней безопасности. Он призвал обратить внимание на важность поднятого вопроса, и в качестве примера указал на наличие проблем с разметками на дорогах, знаками дорожного движения и обслуживанием дорог. В стране зачастую ремонтируются дороги  без приведения инфраструктуры в надлежащий вид. <В Тавушской области мы затратили 100 млн драмов на модернизацию дороги, которая впоследствии оказалась разрушенной по причине аварии на водопроводе>,

- отметил Пашинян, отдав поручение исключить подобного рода явления.

Между тем, как отметил в своем выступлении министр внутренних дел РА Ваге Казарян, в 2022 году по сравнению с 2019-2021 г.г. в результате дорожно-транспортных происшествий количество погибших и пострадавших несколько снизилось. Так, если в течение 2019-2021 годов в среднем количество ДТП увеличилось на 15%, а количество жертв на 4%, то в 2022 году количество ДТП снизилось. 

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