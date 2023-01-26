Четверг, 26 Января 2023 19:17

АрмИнфо.Отношения Армении и России в текущих реалиях находятся на очень высоком уровне. Об этом 26 января в ходе видеомоста Москва- Ереван "Актуальные вопросы российско-армянского стратегического сотрудничества" заявил координатор Евразийского экспертного клуба, аналитик Арам Сафарян.

По его словам, как справедливо заметил пресс-секретарь президента РФ, Армения и Россия продолжают быть тесными военно-политическими союзниками. "И эта реальность. Активно развивается двусторонняя торговля и многостороннее сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза", - сказал аналитики.

Вместе с тем он сообщил, что через 5 дней Российский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) опубликует рейтинг дружественных стран России.

"Это уже второй рейтинг. В первом Армения занимала очень почетное место после Казахстана и Беларуси", - сказал он, добавив, что результат рейтинга очень важен, так как будет демонстрировать внешнеполитический вектор развития России.

Касаясь последних процессов в регионе, Сафарян отметил, что те, кто заблокировал Лачинский коридор - единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром, не в первую очередь надеялись дискредитировать и российских миротворцев и Россию как посредника.

Вместе с тем, он выразил убеждение, что лишь серьезное международное давление на Азербайджан может разрешить ситуацию, сложившуюся на дороге Горис-Степанакерт.

"Соглашение от 9 ноября 2020 года демонтирует, что оно очень хрупкое и дает место для своевольных интерпретаций, не имеющих ничего общего с международными отношениями. Вывод - нужно доработать это соглашение и помочь России иметь те ресурсы, которые ей позволят беспрепятственно выполнять свои обязательства в рамках этого соглашения", - убежден аналитик.

При этом он считает, что международное давление на Азербайджан, которое Армения ожидает от своих друзей по всему миру, вовсе не означают отход от армяно-российских союзнических отношений. "Надеюсь, что архитекторам этой политики хватит мудрости, чтобы понять, что Россия продолжает оставаться единственной реальной силой в карабахском процессе, и ее миротворческая миссия незаменима, даже в условиях украинского кризиса", - резюмировал Сафарян.