Четверг, 26 Января 2023 19:04

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, 41, 41/1, 43, 43/1 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице Арама Хачатряна, частные дома 77-99 на улице Кери, улицы 4, 5 в кв. ‘Давташен” и улица С.Геворгяна;

11:00-14:00 частные дома 1-58 на 12-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилые дома 6, 7, 28 на уице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-16։00 села Таиров и Паракар;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-13:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛССАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. ‘Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинери”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, “Кар Анк”, садоводческая компания “Арагиль”,

11։00-16։00 домики квартала “Микрошрджан”, жилые дома 217-229 в городе Раздан; село Джрарат и прилегающие территории;

11։00-17։00 частично квартал ‘Багреванд”, село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 село Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Гегашен;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Банаван” полностью, община Семеновка полностью, ЧП “Давид Джаникян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Варденис;

в Тавушской области:

12։00-14։00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан; частично улицы Молдовакан, Барекамутян, Айгестан, Туманяна в городе Дилижан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 158/1, 166 и частные дома 45-184 на улице Антараин, частные дома 43-90 на улице Сармени;

11։00-17։00 частные дома 41-142 на 1-ой улице Вардашена;

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Налбандян;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

в Котайкской области:

11։00-14։00 улицы Чаренца, Ханджяна, Ереванян, переулок Шинарарнери, квартал ‘Ахбюрак”, плотина “Раздан ГЭС”, ООО “Шираз” в городе Раздан;

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже; села Верин Птгни, Неркин Птгни и прилегающие территории.