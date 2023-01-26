Четверг, 26 Января 2023 19:03

АрмИнфо.Первый центр Tumo в Португалии будет открыт в одном из исторических центров страны - Коимбре, где также находится один из старейших университетов Европы. Центр разместится в бывшем здании почты, символе города, из которых 2000 квадратных метров будут реконструированы для запуска образовательной программы. Об этом сообщает Центр Tumo.

Согласно источнику, центр, который будет называться Tumo Coimbra, предоставит 1500 молодым людям возможность получить бесплатное

образование по семи основным направлениям: 3D- моделирование, анимация, создание игр, программирование, музыка, графический дизайн, кинопроизводство. Центр откроет свои двери для студентов во втором квартале 2023 года. <Существует структурная необходимость подготовить следующее поколение к цифровой экономике. Внешкольное образование в области технологий и дизайна в основном ограничивается небольшими группами и частными уроками, оно позволит предоставить равные возможности для всех. Обучение Тумо простое и доступное. Оно эффективно для обеспечения быстрого и масштабного воздействия>, - заявил 25 января во время подписания меморандума со спонсорами и партнерами проекта партнер <Тумо>, основатель платформы <Shaken not Stirred> Педро Санта-Клара. Открытие центра в Коимбре знаменует собой начало кампании по расширению сети Tumo в Португалии. Португальские партнеры объявили, что в ближайшие годы рассчитывают открыть новые центры по всей стране. Основание Tumo - отличный пример интеграции и сотрудничества технологического и образовательного сообществ Португалии. <Когда мы посетили Португалию для первых встреч, мы были очень взволнованы этим проектом, потому что увидели большой потенциал страны в сочетании с поддержкой технологического сообщества и готовностью молодых людей добиться успеха в цифровой сфере. И именно сегодняшняя молодежь будет создавать будущее в ближайшие десятилетия. Мы считаем, что пришло время инвестировать в образование португальской молодежи>, - говорит Бекор Папазян, директор по развитию Tumo.

Отметим, что за последние пять лет Tumo открыла центры во Франции, Германии, Швейцарии, Албании, Украине и других странах. Следующий центр будет открыт в Лос-Анджелесе при финансовой поддержке штата Калифорния и в партнерстве с городом Лос- Анджелес. В 2023 году программа значительно расширит свою сеть в Германии и Франции. Также ведутся обсуждения об открытии центра в Италии. <Международное распространение имеет решающее значение для миссии Tumo. Каждый центр помогает поддерживать работу расширенной сети Армении и Арцаха>, - говорится в сообщении.