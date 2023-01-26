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АрмИнфо.Противники Армении являются противниками Франции. Об этом министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил на ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF).
"Противники Армении - это противники Франции>. Жеральд Дарманен министр внутренних дел, представляющий президента и правительство на ежегодном ужине CCAF", - об этом написал в своем микроблоге в Twitter бывший посол Франции в Армении Джонатан Лакот.
|Комитет по иностранным делам и делам ЕС Сената Польши принял резолюцию в связи с блокадой Лачинского коридора
|Арарат Мирзоян: Действия Азербайджана подрывают усилия армянской стороны по установлению стабильности и безопасности в регионе
|Женщины Арцаха в открытом письме обратились к главе Еврокомиссии
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Российский эксперт указал переход российско-армянских отношений от "вертикального" к "горизонтальному" уровню
|Премьер-министр Армении констатирует необходимость принятия стандартов, которые позволят избежать многих трагедий и несчастных случаев
|Арам Сафарян: Российская миротворческая миссия в Арцахе незаменима даже в условиях украинского кризиса
|Россию невозможно вытеснить с Южного Кавказа - эксперты
|Новым губернатором Ширакской области Армении стал Мушег Мурадян
|Российский эксперт: Происходящие сегодня процессы - это серьезный тест и для России на Кавказе, и для российско-армянских отношений
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Португалии появится первый центр Tumo
|Глава французского МВД: Противники Армении являются противниками Франции
|В Ереване проходит первый диалог высокого уровня между ЕС и Арменией по вопросам политики и безопасности
|GFN.AM открывает регистрацию на бета-тестирование облачного игрового сервиса NVIDIA GeForce NOW в Армении
|Москва обвинила Брюссель в попытках вытеснить Россию с Южного Кавказа
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
|Арбитражный суд отклонил иск о конфискации у Армении около $331 млн
|В Армении вводятся новые правила дорожного движения
|Премьер-министр РА вновь высказался за направление в Нагорный Карабах международной наблюдательной миссии
|Варданян: 46-й день блокады Арцаха, продолжается, в том числе энергетический террор со стороны Азербайджана
|В Ереван прибыл замгенсека Европейской службы внешних связей
|В Госдепе США заявили о готовности работать над разрешением ситуации вокруг Нагорного Карабаха через МГ ОБСЕ
|Перед зданием СК проходит акция представителей ОО Зов сыновей
|Рубен Варданян: Реальные цели азербайджанской блокады не рудники, а политическое принуждение Арцаха
|По факту гибели солдат на пожаре возбуждено уголовное дело в отношении заместителя командира воинской части - прокуратура
|Госминистр Арцаха: До 10 человек скончались в республике из-за азербайджанской блокады и невозможности оказать своевременную помощь
|Замглавы МИД Армении рассказал новому послу Дании о гуманитарных последствиях азербайджанской блокады Арцаха
|Глава МИД Армении представил Борелю гуманитарный кризис, возникший в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора
|Губернатор Ширакской области Армении представила прошение о своей отставке
|Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора
|Газоснабжение Арцаха частично восстановлено
|Председатель Высшего аттестационного комитета Армении подал в отставку из-за политики МОНКС в научно-образовательной сфере
|Постпред РА выступил с заявлением по поводу инициированного Азербайджаном арбитражного разбирательства против Армении в рамках Бернской конвенции
|Спикер НС: ждем исторического визита в Армению эмира Катара
|А. Геворкян в ПАСЕ: подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление
|Сейрану Оганяну не дают возможности ознакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела - Хамоян
|Руководителя офиса UNFPA в Баку вызвали в администрацию президента Азербайджана из-за заявления по поводу ситуации в Лачинском коридоре
|Глава МИД Армении на встрече с европейскими чиновниками обвинил Азербайджан в торпедировании усилий по установлению мира в регионе
|Опрос: Почти половина ереванцев не знают, кого хотят видеть на посту столичного мэра
|Опрос: Насущная проблема ереванцев - общественный транспорт
|Посол: Франция готова продолжать свою поддержку в урегулировании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Социолог: Армения стала куда более интересной для ЕС страной
|У Армении новый начальник военной разведки
|Экс-ректор Тбилисского госуниверситета назначен послом Грузии в Армении
|Спецслужбы Азербайджана распространяют фальшивые документы о якобы эвакуации жителей Степанакерта - СНБ Арцаха
|Состав гражданской миссии ЕС в Армении предполагает до 100 специалистов
|СНБ Армении раскрыла многочисленные случаи получения взяток со строны КГД: арестовано 12 сотрудников Таможенной службы
|В Госдепе США вновь призвали разблокировать Лачинский коридор
|Глава МИД Армении назвал два пути снятия блокады Лачинского коридора
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
|ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
|Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
|Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Читать больше
|ПАСЕ несет ответственность за гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе, считает докладчик Ассамблеи по Азербайджану
|Россия стоит на пороге потери одного из двух оставшихся союзников - дипломат
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