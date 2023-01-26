Четверг, 26 Января 2023 18:50

АрмИнфо.С 26 января 2023 г. будет доступна регистрация на GFN.AM, что в дальнейшем даст пользователям доступ к бета-версии сервиса GeForce NOW.

GFN.AM позволяет геймерам в Армении запускать самые требовательные к графике компьютерные игры практически с любого устройства, включая маломощные компьютеры, смартфоны или планшеты на iOS или Android или телевизионные приставки, сохраняя при этом преимущества последнего поколения графики NVIDIA GeForce. GFN.AM совместим с крупнейшими магазинами цифровых игр и транслирует игры прямо из библиотек геймеров в Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect и т. д. В каталоге GFN.AM уже есть более 1500 игр, которые можно транслировать из облака, причем более 100 из них бесплатны. Новые игры добавляются еженедельно.

С сегодняшнего дня геймеры могут создать учетную запись на GFN.AM, которая позволит им получить доступ к закрытой бета-версии сервиса. Пользователи смогут выбрать удобный вариант подписки. Базовая подписка предоставляется бесплатно. Стоимость подписки Premium или Ultimate можно узнать на сайте

Базовая — бесплатная подписка, позволяющая геймерам ознакомиться с игровым сервисом и предлагающая игровые сессии до 30 минут.

Премиум — это подписка, которая предоставит больше преимуществ облачного игрового сервиса:

Приоритетный доступ к серверам при запуске игры;

Игровые сессии до 6 часов;

Доступ к технологиям NVIDIA RTX.

Ultimate — это подписка, которая дает геймерам все возможности «Премиум», а также:

Эксклюзивный доступ к серверам GeForce RTX 3080 сегодня и серверам GeForce RTX 4080 в будущем;

Разрешение до 4K, частота кадров до 120 кадров в секунду.

GFN.AM разместил серверы на территории Армении, что позволяет участникам в регионе получить минимально возможную задержку. При минимальной скорости интернета 15 Мбит/с для 720p при 60 кадрах в секунду и 25 Мбит/с для 1080p при 60 кадрах в секунду участники смогут играть со своих смартфонов, планшетов, телевизоров и других устройств. Узнайте, как настроить устройство здесь.

Армения стремительно развивается. Поскольку некоторые из крупнейших мировых технологических компаний вкладывают больше средств в страну, в ней растет число центров обработки данных и провайдеров, предлагающих больше возможностей подключения, что идеально подходит для сервиса GeForce NOW предоставляемого GFN.AM. По мере роста количества игроков в GFN.AM мы будем наблюдать улучшение качества интернета для всех сервисов, так как GeForce NOW выступает катализатором развития как дата-центров, так и линий связи внутри страны.

GFN.AM предоставляет услуги, востребованные не только сегодня, но и в будущем. Высокая производительность серверов GFN.AM, поддержка RTX 3080 в подписке «Ultimate» и появление RTX 4080 в будущем приближают опыт к традиционному настольному ПК, поэтому игроки могут сосредоточиться на любимых играх, без оглядки на технические требования к устройству.

После регистрации в сервисе пользователям будет доступен закрытый бета-тест, в ходе которого сервис будет полностью функционален, без каких-либо ограничений в играх или производительности в рамках каждого уровня подписки. Следите на сайте GFN.AM за информацией об открытии сервиса после бета-тестирования.

«Нашим партнером в Армении является IDBank. Поддержка этой компании позволила внедрить GeForce NOW Powered by GFN.AM на отличном уровне и высочайшей качестве», — сказал Карен Маркарян, генеральный директор GFN.AM.

"Мы уверены, что появление на армянском рынке такого игрока, как GFN на платформе NVIDIA GeForce NOW - очень важное событие, которое повлечет за собой развитие всей сферы. Мы с удовольствием стали платежным партнером GFN.am, что позволит пользователям быстро и удобно совершать бесконтактные платежи за тот или иной пакет услуг как через карты, так и через приложение Idram&IDBank по QR коду. Мы также уверены, что услуги GFN.am будут по душе и нашим пользователям и надеемся на долгосрочное и перспективное сотрудничество", - сообщил директор по корпоративному бизнесу IDBank Тигран Мхитарян.

Пользователи GeForce NOW от GFN.AM могут начать играть с базовой подпиской, а затем выбрать вариант, который лучше всего подходит для их предпочтительного стиля игры. Для тех, кто выберет подписку «Ultimate», участники смогут играть в свои любимые компьютерные игры с максимальным уровнем графики, проработанными текстурами и кинематографическим геймплеем для игр, поддерживающих RTX. При этом требования к устройству минимальны, нет необходимости приобретать мощный компьютер, что делает игры доступными для самой широкой аудитории.

Облачные игры GeForce NOW также будут интересны тем, кто хочет попробовать новые игры, которые добавляются еженедельно и могут запускаться из облака практически мгновенно, без ожидания загрузки или обновлений. Первый шаг в мир облачных игр начинается с регистрации на GFN.AM.

GFN.AM — игровой сервис, работающий в Армении и странах СНГ (Армения, Грузия, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Украина) на технологиях GeForce от NVIDIA. Сервис позволяет пользователям запускать игры AAA практически на любом устройстве под управлением Windows, macOS, Android или iOS. GFN.AM совместим с крупнейшими платформами по продаже игр, предлагает запускать игры прямо из библиотеки в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect.

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