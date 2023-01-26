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 Четверг, 26 Января 2023 18:15
Марианна Мкртчян

Арбитражный суд отклонил иск о конфискации у Армении около $331 млн

Арбитражный суд отклонил иск о конфискации у Армении около $331 млн

АрмИнфо.Арбитражный суд отклонил требование о конфискации около $331 млн с Армении в рамках предъявленного иска. Об этом говорится в заявлении Офиса представителя РА по международным правовым вопросам

"Международный арбитражный суд полностью отклонил иск "Rasia FZE and Joseph k.  Borkowski" против Республики Армения о конфискации около 331 миллиона долларов США, и обязал истцов возместить Республике Армения в общей сложности около 2,8 млн.  долларов США в качестве компенсации понесенных судебных издержек и других расходов", - говорится в сообщении.

В постпредстве напомнили, что истцы требовали конфисковать у Армении около 225 млн долларов США, а также начисленные с 18 марта 2015 г. проценты в размере 106 млн долларов США.

"Данное арбитражное дело, связанное со строительством железной дороги и скоростной автомагистрали, было инициировано в соответствии с "Соглашением о взаимном поощрении и защите инвестиций между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки", а также на основе концессионных соглашений, заключенных между указанной компанией и правительством Республики Армения в 2012 году", - добавили в постпредстве.

Отмечается, что в рамках арбитражного дела истцы утверждали, что Республика Армения нарушила ряд обязательств по концессионным соглашениям, а также по Соглашению о взаимном привлечении и защите инвестиций между Республикой Армения и Соединенными Штатами Америки.

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