Четверг, 26 Января 2023 12:51

АрмИнфо.Около 6 тысяч воспитанников дошкольных учреждений, 19 тысяч учеников образовательных школ, 6800 студентов высших учебных заведений Нагорного Карабаха уже больше месяца лишены права на одно из наиболее жизненно важных в 21 веке прав - права на образование. Об этом 26 января на заседании правительства заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, больше месяца детские сады, школы и вузы Нагорного Карабаха закрыты и не работают. <В последний раз подобное явление наблюдалось в ходе 44-дневной войны в 2020 году, а в ситуации, когда пушки не стреляли, образовательные учреждения не работали лишь по причине эпидемии коронавируса. Однако на этот раз причиной закрытия образовательных учреждений Нагорного Карабаха стал не вирус, а озабоченности так называемых азербайджанских <экологов> >, - заметил премьер- министр. Он добавил, что не удовлетворившись закрытием Лачинского коридора, Азербайджан вначале блокирует и газоснабжение жителей Нагорного Карабаха, после чего открывает вентиль на 10%, после чего в очередной раз закрывает, возобновляя затем газоснабжение на 25%, и так делается постоянно. <Азербайджан применяет инструмент <газового давления>, что осуждаемо>, - заявил глава армянского кабинета министров, добавив, что еще одной причиной закрытия дошкольных учреждений Нагорного Карабаха является отсутствие питания.

Пашинян отметил, что статус дороги, связывающий Нагорный Карабах с Арменией, определен на основании трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Гарантами ее бесперебойной работы выступили Азербайджан и Россия, но дорога закрыта уже 46 дней, в результате чего гуманитарный кризис разворачивается в полном объеме. В Нагорном Карабахе по причине дефицита электроэнергии происходят верные отключения, потому что Азербайджан приостановил подачу электроэнергии по ЛЭП из Армении. Поставки электроэнергии осуществляются исключительно за счет мощностей действующих на территории Нагорного Карабаха электростанций, объемы которых, по словам премьер- министра, недостаточны. Обеспечение населения республики продуктами первой необходимости осуществляются по талонной системе.

<Как я говорил ранее, всеми этими действиями власти Азербайджана преследуют всего одну цель - сломать волю армян Нагорного Карабаха

жить на своей родине. По имеющимся у нас данным, план Баку заключается в доведении экономической и психологической ситуации до определенного кульминационного этапа, после чего на несколько дней открыть коридор, ожидая, что армяне Нагорного Карабаха начнут массово покидать свои насиженные места, затем вновь закрыть коридор, впоследствии вновь открыв его на несколько дней, и так до тех пор, пока последний армянин не покинет свою родину>, - отметил премьер-министр, добавив, что в данном случае речь идет о политике этнических чисток. Он добавил, что если ранее мировая общественность скептически воспринимала сигналы армянской стороны о намерениях Азербайджана по осуществлению этнических чисток, то теперь это понимание, пусть и медленно, но усиливается.

<Полагаю, что этому способствовал и видеоролик с участием азербайджанских так называемых <экоактивистов>, которые 17 января

текущего года применили насилие в отношении возвращающихся в Нагорный Карабах в сопровождении миротворцев армянских детей. Этот видеоролик представила азербайджанская сторона и получила в мире широкое распространение>, - заметил Пашинян, подчеркнув при этом, что депортация армянского населения из Нагорного Карабаха является не единственной целью Баку. Своими провокационными действиями, продолжил премьер, Азербайджан намерен сорвать мирную повестку, мирный переговорный процесс, спровоцировав новую войну в регионе.

Глава правительства указал на то, что армянская общественность весьма эмоционально воспринимает закрытие Лачинского коридора и создавшийся гуманитарный кризис. <Но вновь должен отметить, что в нынешней ситуации необходимо проявлять максимальную сдержанность, исключив при этом словесный запас, направленный против мирной повестки, особенно со стороны представителей государственной власти. Мы будем последовательны в продвижении усилий в достижении целей мирной повестки, и никакими провокациями мы не должны отклоняться от нее>, - подчеркнул премьер-министр РА, указав на важность продолжения совместных усилий (властей, оппозиции, гражданского общества, отдельных лиц и предприятий Армении и диаспоры) по привлечению внимания международной общественности на провокации азербайджанской стороны против прав народа Нагорного Карабаха.

Пашинян выразил признательность всем тем странам, организациям и отдельным лицам, которые объективно и беспристрастно отреагировали на сложившуюся ситуацию, основываясь на права человека и принятые государствами международные обязательства. Глава кабмина обратил внимание на тот факт, что в последнее время Азербайджан предпринимает попытки убедить международную общественность в том, что Лачинский коридор отнюдь не закрыт, как не прекращено газо- и электроснабжение Нагорного Карабаха. Очевидно, что Ереван и Степанакерт настаивают на обратном. <Полагаю, что самой лучшей возможностью для решения этого разногласия является направление в Нагорный Карабах международной наблюдательной миссии, и мы должны последовательно работать в данном направлении. В целом, мирное разрешение всех имеющихся в регионе проблем не имеет иной альтернативы, и мы будем руководствоваться именно этой логикой, несмотря на наличие многочисленных трудностей и сложностей>, - заключил премьер- министр РА.