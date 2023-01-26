Четверг, 26 Января 2023 12:51

АрмИнфо.46-й день блокады Арцаха, продолжается в том числе энергетический террор со стороны Азербайджана. Об этом написал госминистр Арцаха Рубен Варданян.

Он напомнил, что Азербайджан обесточил единственную ЛЭП, которая предавала энергию Армении в Арцах. "Единственным источником электропитания у нас остались малые ГЭС. Они не обеспечивают требуемой генерации. Пришлось вводить режим веерных отключений.

Но Азербайджан на этом не останавливается и продолжает перекрывать подачу нам армянского газа. Мало того, что это создает огромную дополнительную нагрузку на и без того голодающую электрическую сеть, так это еще и ограничивает ресурс наших ГЭС: без газа они проработают недолго", - отметил он.

По словам Варданяна, лишая 120 тысяч арцахцев электричества и отопления, режим Алиева совершает очередное преступление против населения Арцаха, против человечества. Госминистр подчеркнул, что этот террор подтверждает, что режим Алиева стремиться получить территорию Арцаха, и не остановится перед уничтожением коренного армянского населения.

"Я призываю мировое сообщество и страны, которые ответственны за содействие в решении текущего конфликта, придерживаться объективного справедливого подхода и осудить действия Азербайджана против жителей Арцаха. Призываю как можно скорее принять санкции против представителей властного режима этой страны, ответственных за решения по Арцаху.

Введение санкций должно распространяться в равной степени против всех стран, которые нарушают базовые права человека на жизнь на своей земле.

Мы должны надеяться на наши силы и как никогда объединиться ради общей цели - бороться за право жить на нашей земле", - резюмировал он.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 46 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.