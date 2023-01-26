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 Четверг, 26 Января 2023 11:32

Глава государства принял участие в заседании Сената Парламента

Глава государства принял участие в заседании Сената Парламента

АрмИнфо.Выступая перед депутатами Сената Парламента, Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна вступила в новый этап развития. Он подчеркнул, что недавно была избрана часть депутатов верхней палаты, кроме того, ряд сенаторов назначен его Указом.

Таким образом, завершился процесс формирования состава Сената, в котором имеются представители всех регионов, в том числе вновь созданных. По его словам, согласно внесенным изменениям в Конституцию выделена специальная квота для членов Ассамблеи народа Казахстана. Все это позволит Сенату защищать интересы всех граждан страны.

– Палата играет особую роль в системе государственного управления. Согласно Конституции, на Сенат возлагаются важные функции. Созданы все условия для качественного осуществления законотворческой деятельности. Палата с честью исполняет свою работу. Сенаторы приняли самое активное участие в реализации масштабных реформ. Пользуясь случаем, хочу выразить вам искреннюю благодарность. Уверен, что избранные депутаты придадут новый импульс работе Сената, – сказал Президент.

По мнению Глава государства, в нашей стране утвердился принцип «Сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Проводимые реформы направлены на формирование сбалансированной системы властных институтов, расширение возможностей участия граждан в политическом процессе, повышение эффективности государственного управления.

Он напомнил, что одна из основных целей – формирование в обществе цивилизованных политических традиций. Для этого предстоит утвердить культуру высокой политической ответственности, без которой невозможен устойчивый и всесторонний прогресс. Как было отмечено в выступлении, стартовавшая недавно избирательная кампания в Мажилис и маслихаты станет завершающим этапом комплексной перезагрузки ключевых государственных институтов.

– Переход на смешанную модель формирования Мажилиса и маслихатов имеет большое значение с точки зрения защиты интересов всех социальных групп. Это новшество окажет существенное влияние на всю вертикаль представительной ветви власти. Проведенные за последние годы политические преобразования, целенаправленная либерализация избирательного законодательства придали мощный импульс партийному строительству в Казахстане. В качестве промежуточного итога можно зафиксировать тот факт, что впервые за долгое время в стране официально зарегистрированы новые партии. Это большой шаг вперед. Партии играют определяющую роль в формировании политической системы. Стране нужны партии, которые обладают высокой степенью ответственности, умеют защищать интересы людей, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает важным сформировать новую генерацию политиков и сделать их узнаваемыми в стране. По его мнению, большинство партий в нашей стране поддерживает принцип укрепления государственности. На предстоящем голосовании всем партиям будут предоставлены равные возможности.

– Акимы не имеют права возглавлять какие-либо политические организации. Согласно конституционным поправкам, Президент не должен состоять в политических партиях. Выборы в Мажилис и маслихаты, который пройдут по новым справедливым правилам, откроют новую веху в истории парламентаризма в Казахстане. Благодаря работе партий расширились возможности защиты интересов различных слоев общества. Все это обеспечивает стабильность и эффективность политической системы, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на незыблемость принципа «разные мнения, но единая нация». Но, как было сказано далее, критика не должна носить огульный характер, она должна быть основана на конкретных фактах

– Любым проявлениям политического радикализма, экстремизма не должно быть и не будет места в нашей стране. Демократия – это в первую очередь ответственность за свои слова и действия. Мы все живем в одном общем доме. Поэтому каждый гражданин, любой общественный деятель, все политические силы должны осознавать свою прямую ответственность за будущее страны. Я обращаюсь ко всем соотечественникам: в условиях беспрецедентно сложной геополитической ситуации в мире только от нас самих, от нашего единства и сплоченности зависят мир и благополучие на нашей священной земле. Еще раз напоминаю об исключительной важности сохранения и укрепления Независимости. Это самое ценное, что есть у нашего народа. Мы должны твердо идти намеченным курсом реформ и делать все возможное для укрепления государственности и консолидации общества. Залогом этого являются высокая культура политической ответственности и деятельный, истинный патриотизм граждан. Каждый из нас должен неуклонно следовать голосу разума и принципу взаимной солидарности. Только так мы построим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей и прогресса, – заявил Президент.

Глава государства отметил, что выборная кампания должна не разделить, а объединить страну. Он призвал кандидатов воздержаться от действий, которые могут посеять смуту в обществе.

– Неосторожное слово или необдуманный шаг могут пагубно сказаться на будущем всей страны. Это должен понимать каждый наш соотечественник. Плюрализм дает возможность государству развиваться эволюционным путем. У нас действуют партии с разными политическими позициями. Также вполне закономерно несовпадение взглядов кандидатов по тем или иным вопросам и проблемам. Однако даже бескомпромиссных противников, придерживающихся противоположных убеждений, объединяют общие ценности. Это наша благословенная Отчизна и священная Независимость. Об этих непреложных истинах я писал в статье «Независимость превыше всего». Как известно, борьба за Независимость тесно связана с государственной политикой и повседневным трудом. Мы все в ответе за будущее. Наши потомки будут пристально изучать, каких политических позиций мы придерживались. Исходя из того, какое государство оставит им в наследство старшее поколение, они будут оценивать нынешнее время. Поэтому мы должны сплотиться ради достижения общей цели. Приверженность принципу государственности должна быть выше любых политических интересов, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что обществу нужны прежде всего политики, отвечающие за каждое свое слово и поступок. Только так можно укрепить доверие граждан к политической системе. А доверие – это важнейшая ценность.

Он подчеркнул, что именно единство позволяет нам успешно преодолевать все трудности, и призвал заботиться друг о друге и проявлять доброту.

– Поддержание общественного согласия – это не только обязанность государственных органов, но и долг каждого гражданина нашей страны. В какой бы сфере мы ни работали, мы должны трудиться в интересах народа. Наша общая задача – передать следующему поколению Казахстан как авторитетное государство с процветающей экономикой, сильным духом и нерушимым единством. Верю, мы с честью выполним этот исторический долг, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев на должность Председателя Сената Парламента предложил кандидатуру Маулена Ашимбаева.

– Как вы знаете, моим Указом Маулен Сагатханович Ашимбаев был назначен депутатом Сената. В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Конституции предлагаю на должность Председателя Сената кандидатуру Маулена Сагатхановича Ашимбаева. На этом посту он уже зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. Он хорошо знаком с законотворческой деятельностью, имеет большой опыт работы в сфере государственного управления. Поэтому считаю его достойным занять должность Спикера Сената. Пусть работа Сената будет успешной! – пожелал Президент.

По итогам тайного голосования Маулен Ашимбаев избран Председателем Сената Парламента.

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