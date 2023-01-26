Четверг, 26 Января 2023 11:28

АрмИнфо. Общественная организация <Зов сыновей> проводит акцию возле Следственного комитета Армении, выражая поддержку родителям погибших в ходе 44- дневной войны в Арцахе, которые 21 сентября прошлого года были задержаны в мемориальном комплексе воинских захоронений в Ераблуре по причине противодействия въезду на территорию комплекса премьер-министра РА Никола Пашиняна и сопровождавших его лиц.

В настоящее время в Следственном комитете проходит очная ставка с одним из участников тех событий - командиром патрульно-постовой службы полиции РА Артуром Худиняном. Ранее подобная очная ставка была проведена с сотрудниками спецназа. По словам участников акции, приказ о применении <красными беретами> насилия в отношении участников событий 21 сентября был получен именно от Артура Худиняна. Тогда участники акции в мемориальном комплексе протестовали против визита главы армянского кабмина в комплекс, считая, что именно он является причиной гибели их сыновей.

В ходе сегодняшней акции звучали требования о прекращении преследования родителей погибших солдат и наказания сотрудников полиции, применивших насилие в отношении родных и близких погибших. <Не понимаю, как можно было так обращаться с родителями. Это не входит ни в какие человеческие нормы>, - сказал один из участников акции, добавив, что у него лично нет каких-либо ожиданий от нынешней власти.