Четверг, 26 Января 2023 11:27

АрмИнфо.Реальные цели азербайджанской блокады не рудники, а политическое принуждение Арцаха. Об этом в интервью "Медуза", в ответ на вопрос о реальных целях блокады, заявил госминистр Арцаха Рубен Варданян - миллиардер, бывший владелец инвестиционной компании "Тройка диалог" и основатель бизнес-школы "Сколково".

"Нас вынуждают признать, что Арцах как республика не существует - и что он должен стать частью Азербайджана. Понятная, нескрываемая цель

- [президент Азербайджана Ильхам] Алиев озвучил все это на пресс-конференции. Что тут не ясно? Сейчас любой ценой - и кнутом, и пряником - Арцах заставляют перестать сопротивляться. Что, в общем, невозможно. В нынешних условиях эта невозможность стала даже более очевидной, мне кажется.

Я уже как-то говорил в интервью: "Сложно представить себе, чтобы страна, которая не может обеспечить правами человека собственный народ, обеспечит такими правами национальное меньшинство". Автократичный, деспотичный султанат в Азербайджане - какими правами он обеспечивает собственное население", - задался вопросом Варданян.

По его словам, что всё, что было сделано людьми Арцаха с 1988 года [когда начался карабахский конфликт], доказывает, что это независимая территория, самобытная этнически. "Люди живут здесь на собственной земле. В этом смысле принцип территориальной целостности, как [в 2023-м глава российского МИД Сергей] Лавров хорошо обозначил, вполне реализуется только тогда, когда ты можешь обеспечить всем проживающим на одной территории равные права. Если нет, то право на самоопределение однозначно должно доминировать - а у нас сейчас огромное количество фактов армянофобии. Ненависть сложилась в азербайджанском обществе. Очень сложно представить, как мы можем сохранить себя и свои традиции в стране, где царит такая нетерпимость ко всем правам человека. Это очень сложно, но руководство Азербайджана должно найти в себе силы для цивилизованного диалога. Это будет очень тяжело, но мы со своей стороны готовы к нему", - отметил он.

На уточнение, чувствуют ли в Арцахе достаточную поддержку со стороны Армении, принимая во внимание заявление премьер-министра РА Никол Пашинян от 12 января, где он попросил республику не давать Баку поводов для военных действий, Варданян отметил, что глава армянского правительства четко обозначил свою позицию. " Она публичная: они максимально готовы оказывать и финансовую, и юридическую поддержку. И они ее оказывают. Но в военные вопросы они не могут вмешиваться.

Часть армянского общества тоже очень переживает - и очень вовлечена в попытку помочь. Я им очень благодарен. Есть и люди, которым все равно, но это мы видим не только на примере Армении - во всем мире, к сожалению, уровень безразличия сильно вырос", - сказал Варданян.

На уточнение, не удивляет ли его тот факт, что как филантроп вы были более эффективны, чем как госслужащий, Варданян отметил, что счастлив в Арцахе, несмотря на трудности. "Я прекрасно понимал, куда я переезжал - с точки зрения сложности. Азербайджан всегда хотел сделать так, чтобы Арцах не было ни слышно, ни видно. Но я за последние дни дал интервью ABC, France24, The Economist, Financial Times, "Коммерсанту", РБК, RTVI - и скромно надеюсь, что с моим приездом сюда тема Арцаха стала более слышна. Недостаточно, чтобы ее решить, но хотя бы стала более слышна!", - отметил он.

На вопрос о "разочарованности общества бездействием российских миротворцев", Варданян обратил внимание, что Арцах сегодня окружен десятимиллионным Азербайджаном, плюс еще 80 миллионов живут в союзнической ему Турции. "Нас здесь, в Арцахе, 120 тысяч человек. А рядом с нами находятся две тысячи российских солдат. И вы хотите, чтобы я в них кинул камень? Чтобы я еще больше усугубил ситуацию? Слушайте, это же безумие с точки зрения инстинкта самосохранения!

Я бы предпочел, чтобы здесь было 20 тысяч российских солдат, а еще, там, индусов- миротворцев или еще кого-то из Европы. Потому что линия соприкосновения между Арцахской республикой и Азербайджаном - это 540 километров. Тяжелая задача для любых миротворцев", - добавил Варданян.

"Я бы хотел, чтобы не только Россия, но и Англия, и Франция тоже жестко выступили! Почему Алиева все еще приглашают [на Всемирный экономический форум] в Давос, например? Он 120 тысяч человек подверг блокаде - а в Давосе с ним здороваются за руку. В этом смысле у меня много вопросов, много вопросов ко многим странам.

Нужны санкции - не против государства Азербайджан, а лично против людей, принимающих там решения. Против людей, у которых дети учатся в Англии или во Франции. Против тех, кто считает себя частью цивилизованного клуба", - продолжил госминистр Арцаха.

В качестве одного из путей разблокировки Арцаха Варданян назвал организацию воздушного коридора. В качестве примеров он привел Сараево, Западный Берлин в 1947 году. "Я это вижу как единственное решение. Чтобы международные гуманитарные организации сказали: "Уважаемый господин Алиев, уважаемая Республика Азербайджан, вы можете делать что хотите, но мы не позволим, чтобы люди умирали от голода в XXI веке. Поэтому туда теперь будут летать самолеты. Вы можете их сбивать - но тогда вы точно станете изгоями". Гуманитарные группы из Швейцарии, из России, хоть из Африки - они должны иметь возможность приземляться в Арцахе с гуманитарной помощью", - считает политик.

На замечание, что обозреватели убеждены, что Баку повышает ставки в Карабахе в преддверии подписания мирного договора и не исключают новой войны, Варданян выразил убеждение, что для Азербайджана это окажется тяжелым решением, поскольку на этот раз им придется воевать против мирного населения. "Это уже будет отечественная война против детей, женщин и стариков - переход совсем всех границ. Думаю, в Баку это прекрасно понимают - и очень сильно этого не хотят.

Поэтому я думаю, что они сделают ставку на выдавливание населения отсюда. Знаете, разница очень простая между нашей моделью мира и моделью мира Алиева. Мы говорим, что "живем рядом, но не вместе", а они считают, что "мир - это Арцах без армян"", - отметил он.

Варданян также не согласился с утверждениями, что поводом для блокады стал его переезд в Арцах. Он напомнил как Азербайджан отключал газ в марте месяце 2022-го, как он брал село Парух, как забирал другие высоты." Как он медленно: Есть такое понятие - salami strategy. Это когда ты просто медленно отрезаешь по кусочкам - и они эту стратегию реализовывали. Мой приход не позволил им делать это дальше - и, я уверен, спровоцировал больше ожесточения", - подчеркнул политик.

Касаясь своей благотворительнйо деятельности, Варданян анпомнил, что участвовал в восстановлении мечети в Шуши, множество разного рода проектов реализовал. "У меня здесь сын служил в армии, у меня дочка здесь работала. Так что я, конечно, не совсем свой - но и не чужой. Я сказал бы так", - отметил он.

При этом он отметил, что Арцах сегодня находится в ситуации, как описано в русской сказке: "У нас сейчас как русская сказка: направо пойдешь - меч потеряешь, налево пойдешь - коня потеряешь, прямо пойдешь - жизнь потеряешь. Если мы уйдем - потеряем родину, а если согласимся жить в Азербайджане - потеряем собственную идентичность, собственное достоинство. И станем частью государства, которое нас унижает и готово нас и наши права уничтожить".

На уточнение, не хочет ли он давать оценку войне России с Украиной, Варданян отметил, что он категорический противник любых войн. "Как сооснователь премии "Аврора" я верю, что мир может быть спасен, только если все мы - все нормальные люди - добьемся того, чтобы базовые гуманитарные ценности снова стали основой нашей жизни", - сказал он.

На уточнение, что есть ли сейчас в Арцахе люди, которые готовы принять гражданство Азербайджана либо покинуть республику, Варданян

отметил, что искренне поражен стойкостью карабахцев. "И это огромная честь - жить с людьми, которые по своей стойкости дадут нам всем фору. Одна из вещей, которые понимаешь в Арцахе, что вот здесь живут настоящие люди - настоящие! Со своими плюсами и минусами, но они умеют реальное отличить от искусственного - от лейблов, от фейков, в которых мы все живем.

Тут все настоящее. Эти люди по-настоящему осознанные и очень земные. Они очень крепко привязаны к этой земле. И они абсолютно готовы это терпеть. И главное не предавать их", - резюмировал Варданян.