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АрмИнфо. В отношении заместителя командира N-ой воинской части Министерства обороны РА по тылу Г.А. возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли 15 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РА.
Согласно источнику, уголовное дело возбуждено 25 января 2023 года на основании ч.3, ст. 550 Уголовного кодекса РА <служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В результате
проведенных оперативно-розыскных мероприятий, были получены достаточные факты, подтверждающие, что заместитель командира N-ой воинской части МО РА, Г.А., будучи должностным лицом, отвечающим за организацию и состояние противопожарной безопасности, был обязан организовать противопожарную охрану объектов тыла, организовать изучение требований пожарной безопасности и всего персонала с отработкой необходимых действий при тушении пожара. В его полномочия также входило обеспечение противопожарных средств на всех объектах, своевременное выполнение требований пожарной безопасности, проверка организации и состояние пожарной охраны объекта не реже одного раза в 3 месяца. Невыполнение этих требований и халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей стало причиной гибели людей.
В ходе предварительного следствия установлено, что 19 января 2023 г. после полуночи офицер инженерно- саперной роты N-й воинской части МО РА в нарушение установленного порядка, в доме N20 по первой улице села Азат Гегаркуникской области попытался зажечь печь бензином, в результате чего в казарме возник пожар . Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся в убежище военнослужащие не имели возможности не только потушить его, но и, при отсутствии запасного выхода, не смогли сломать железные решетки, прикрепленные к окнам. В результате 15 солдат срочной службы этой же роты погибли, а офицер и четверо военнослужащих получили телесные повреждения различной степени.
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|А. Геворкян в ПАСЕ: подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление
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|Экс-ректор Тбилисского госуниверситета назначен послом Грузии в Армении
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|Состав гражданской миссии ЕС в Армении предполагает до 100 специалистов
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
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|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
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|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
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|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
|Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Оппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана
|Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
|Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
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|ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
|Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
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