Четверг, 26 Января 2023 10:43

АрмИнфо. В отношении заместителя командира N-ой воинской части Министерства обороны РА по тылу Г.А. возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли 15 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры РА.

Согласно источнику, уголовное дело возбуждено 25 января 2023 года на основании ч.3, ст. 550 Уголовного кодекса РА <служебная халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). В результате

проведенных оперативно-розыскных мероприятий, были получены достаточные факты, подтверждающие, что заместитель командира N-ой воинской части МО РА, Г.А., будучи должностным лицом, отвечающим за организацию и состояние противопожарной безопасности, был обязан организовать противопожарную охрану объектов тыла, организовать изучение требований пожарной безопасности и всего персонала с отработкой необходимых действий при тушении пожара. В его полномочия также входило обеспечение противопожарных средств на всех объектах, своевременное выполнение требований пожарной безопасности, проверка организации и состояние пожарной охраны объекта не реже одного раза в 3 месяца. Невыполнение этих требований и халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей стало причиной гибели людей.

В ходе предварительного следствия установлено, что 19 января 2023 г. после полуночи офицер инженерно- саперной роты N-й воинской части МО РА в нарушение установленного порядка, в доме N20 по первой улице села Азат Гегаркуникской области попытался зажечь печь бензином, в результате чего в казарме возник пожар . Из-за отсутствия надлежащих мер противопожарной защиты находившиеся в убежище военнослужащие не имели возможности не только потушить его, но и, при отсутствии запасного выхода, не смогли сломать железные решетки, прикрепленные к окнам. В результате 15 солдат срочной службы этой же роты погибли, а офицер и четверо военнослужащих получили телесные повреждения различной степени.