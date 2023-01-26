Четверг, 26 Января 2023 10:42

АрмИнфо.С начала блокады Арцаха я переехал жить в свой офис: живу в комнате отдыха. Не увидел семью, которая должна была приехать отпраздновать Новый год.

Перешел на машину с газовым баллоном - на уазик "Патриот". Нет фруктов и овощей, но я с удовольствием в большом количестве ем гранат - единственный фрукт, который остался сейчас. Это радость: люблю гранат. Об этом в интервью "Медуза", касаясь текущей ситуации в Нагорном Карабахе, заявил госминистр Арцаха Рубен Варданян - миллиардер, бывший владелец инвестиционной компании "Тройка диалог" и основатель бизнес-школы "Сколково".

В издании напомнили, что осенью 2022 года Варданян неожиданно отказался от гражданства РФ и занял пост главы правительства непризнанной Народно-Карабахской республики (Арцах).

Варданян напомнил, что блокада началась утром 12 декабря, в это время в Кабмине как раз проходило совещание - обсуждали, что будет тяжелая зима. "Даже мое первое заседание правительства - когда я только приехал [в ноябре 2022-го] - было посвящено тому, как Азербайджан будет любой ценой пробовать давить на живущих в Арцахе. Чтобы они сломались - и согласились на выгодные ему условия [мирного договора между Арменией и Азербайджаном]", - сказал госминистр.

На просьбу рассказать, что конкретно закончилось в республике из-за блокады, Варданян отметил, что может дать весь список: от запчастей до туалетной бумаги, стирального порошка и зубной пасты. "Даже не замечаешь, как много всего! Краска для волос кончилась - для женщин это особенно проблема. Рыбы нет совсем. Много чего не стало. Незаметно: одно, второе, третье", - отметил он.

В этом ключе он коснулся вопросов распределения товаров, указал важность в этом процессе прозрачности, чтобы все оказались в равных

условиях, без каких-либо спекуляций.

"У людей не до конца есть понимание, что даже в Ленинград во время блокады - страшной, со множеством жертв от голода и холода - доставлялось что-то, оставались какие-то маленькие ручейки. Стопроцентной блокады в этом смысле не бывает. Нам тоже продолжают помогать и Красный Крест, и российские миротворцы - и мы им очень благодарны. Но они привозят все-таки небольшой объем [продуктов и медикаментов]: у них ограничены ресурсы. Эта общая нехватка плодит инсинуации и слухи - у людей возникает ощущение какой-то несправедливости. Мы ввели талоны. Чтобы те, кто заняты на работе и не могут целыми днями стоять в очередях, могли быть уверены, что все равно смогут купить что-то - то, что положено по карточке. Иначе все быстро раскупали", - отметил он, при этом не стал отвечать на вопрос, насколько еще хватит запасов.

Варданян также рассказал о провокациях азербайджанской стороны и воспрепятствование сельскохозяйственной деятельности арцахцев. "Осенью фермеры должны были собирать урожай - и с азербайджанской стороны снова начался обстрел, чтобы они не смогли этого сделать. Это происходило регулярно. Игнорировалось даже присутствие российских миротворцев. И да, очень много земель так и остались неразминированными после войны. Ситуация непростая: не хватает техники, да и много чего другого после войны не удалось восстановить", - сказал он.

Отвечая на вопрос о смерти людей, в результате блокады ввиду неполучения своевременной помощи, Варданян подтвердил, что действительно погибли несколько человек. "Некоторых нельзя было везти по нашему сложному серпантину [из Степанакерта в Ереван], нужно было по воздуху. Раньше миротворцы могли вертолетами вывозить таких нетранспортабельных больных, но Азербайджан запретил вертолеты. Кого-то из таких пациентов мы все-таки попытались провезти на машине. Не все нам удалось, есть несколько трагедий", - сказал он.

На уточнение, сколько же погибло, госминистр отметил, что до 10 человек, хотя могли бы быть спасены, если бы вовремя были приняты меры по транспортировке в Ереван.

В ответ на вопрос о перекрытии подачи газа в Арцах, Варданян отметил, что Азербайджан поступает цинично: газ они периодически то закрывают, то открывают. "Мы уже не можем обеспечить газом всех - и приходится части населения колонки отключать. Еще азербайджанцы полностью перекрыли свет [подачу электроэнергии] из Армении. Но есть возможность пользоваться Сарсангским водохранилищем. Политик добавил, что машины скорой работают пока на резервном топливе из правительственных запасов.

На уточнение, почему ограничили право людей на свободное передвижение по республике, Варданян напомнил, что в НКР сейчас военное положение, оно требует своих правил. "Есть угроза провокаций со стороны так называемых азербайджанских экоактивистов. Не исключаю, что они попытаются вызвать какой-то конфликт. Но свобода слова и выступлений в Арцахе точно не притесняется: в связи с блокадой проходят митинги, в том числе оппозиционные. Для меня они по форме иногда неприемлемы: очень грубо, бывает, выражаются оппозиционеры. Тем не менее? они выступают - и это все не разгоняется", - сказал госминистр Арцаха.

На вопрос, помогают ли крупные российско-армянские бизнесмены - Самвел Карапетян, Сергей Амбарцумян, братья Саркисовы Арцаху, Варданян сказал, что Самвел Карапетян сейчас помогает справляться с энергетическим кризисом: вся его команда в "Арцахэнерго" работает по полной. "Это сейчас очень непростой участок, потому что через блокаду ты не можешь поставить большое количество материалов. Но мы все на связи, да: все переживают и как-то пытаются помочь по-своему", - сказал он.

В этом ключе он напомнил, что есть только одна дорога, соединяющая Нагорно- Карабахскую республику с городом Горисом и остальной Арменией, - Лачинский коридор. "Этот путь проходит мимо города Шуши, [который в результате войны 2020-го был полностью взят под контроль азербайджанскими войсками]. У Шуши есть блокпост армянских пограничных войск. За ними стоят российские миротворцы, [с 2020-го контролирующие Лачинский коридор]. А дальше идет азербайджанская "экологическая" блокада. 12 декабря они выстроились на дороге напротив российских миротворцев - и перекрыли движение.

Не знаю, в курсе ли вы истории, как "экологи" вообще организовали эту блокаду. Сначала на дорогу выехала азербайджанская машина скорой помощи - им же можно проезжать. А уже за ней, воспользовавшись возникшим коридором, прошли азербайджанцы. И обустроились вокруг скорой с палатками и всем остальным", - напомнил Варданян.

В тоже время он отметил, за месяц блокады, через коридор проехало около 370 машин миротворцев и Красного Креста, а до блокады там же проезжало 800-900 машин в день.

"Есть и другая неприятная история. Накануне блокады много арцахских детей - талантливых, музыкальных - поехали от правительства Арцаха в Ереван посмотреть финал "Детского Евровидения". Новый год они встретили без родителей, Рождество встретили без родителей - 18 января часть из них привезли назад. Российские миротворцы договаривались, чтобы их пропустили. Так вот, на блокаде автобус с детьми остановили, в него вошли азербайджанцы, начали всех досматривать, оказывать психологическое давление. Я уверен, что этот стресс останется с этими детьми навсегда. А им по 12, 13, 14 лет", - сказал Варданян.

На вопрос, может ли он подтвердить, что участников блокады есть члены правящей партии Азербайджана и бывшие военные, Варданян отметил, что еще есть и студенты, которых туда свозят из азербайджанских университетов, - им потом за участие в блокаде проваленные зачеты засчитывают. "А есть действительно люди из спецслужб и так далее. Есть даже представители [турецкой националистической организации] организации "Серые волки"", - подтвердил Варданян.

Касаясь претензий Азербайджана относительно разработки рудников в Арцахе, Варданян напомнил, что эти рудники действительно разрабатывались десятилетиями - еще с советских времен; потом частная фирма [BaseMetals - дочернее подразделение армянской компании Vallex Group] проделала там большую инвестиционную работу.

"Когда пришли первые требования [Азербайджана] по поводу этого мониторинга, выяснилось, что поездка их "экологов" была организована, скажем там, на скорую руку: "Просто возьмем да проедем". Это вызвало акцию [местных жителей и карабахских шахтеров, которые 10 декабря преградили путь делегации на перекрестке села Дрмбон].

Но потом мы совместно с руководством компании [BaseMetals] сказали: "Пожалуйста, можете приехать! Пускай только эксперты приезжают. Мы не считаем, что азербайджанские экологи, которые, в общем, не сильно защищают свою собственную экологию, достаточно компетентны, чтобы иметь возможность оценить нашу".

От нас было письмо на имя российских миротворцев, что мы готовы обеспечить мониторинговой группе доступ к рудникам. Но взамен мы потребовали разблокирования дороги и нормальной организации всего этого процесса. На это наше предложение мы не получили ответа до сих пор. Сейчас есть формальные требования наших соседей, что "сточные воды могут повредить сельскому хозяйству, земле" и так далее. И есть наш очень простой ответ: давайте делать нормальную международную экологическую экспертизу - и этого рудника, и других рудников в регионе. А не заниматься провокациями на тему того, в чем вы сами не сильно разбираетесь.

Когда меня спрашивают об "экологической" стороне вопроса, мне смешно. А сколько за последние 20 лет было экологических протестов в Азербайджане? Это абсолютно двойные стандарты: одни применяют к маленькой демократической республике, а другие - к авторитарному азербайджанскому султанату", - сказал Варданян.