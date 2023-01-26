Четверг, 26 Января 2023 09:57

АрмИнфо.Новоназначенный посол Дании в Армении Анн Товт Соренсен (резиденция - Тбилиси) вручила копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РА Паруйру Ованнисяну.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Ованнисян поздравил Соренсен с принятием на себя ответственной миссии и выразил надежду, что новоназначенный посол будет способствовать укреплению армяно-датских отношений и расширению двусторонней повестки.

В ходе встречи собеседники коснулись вопросов, касающихся как двусторонней, так и многосторонней повестки сотрудничества, в том числе партнерства в рамках Евросоюза. В этом ключе стороны обоюдно констатировали важность решения Совета ЕС направить в Армению долгосрочную мониторинговую миссию.

Паруйр Ованнисян подробно рассказал Соренсен о гуманитарной ситуации, создавшейся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, вызовах, которые угрожают народу Нагорного Карабаха, и подчеркнул важность четких заявлений и активных шагов со стороны международных партнеров с целью прекращения незаконной блокады Арцаха и предотвращения этнической чистки арцахских армян.