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 Среда, 25 Января 2023 19:52
Александр Аванесов

Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора

Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора

АрмИнфо.Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США Энтони Блинкена по разблокированию Лачинского коридора. Об этом в ходе обсуждений в Палате общин Соединенного Королевства заявил  заместитель государственного секретаря по делам Северной и Южной Америки и Карибского бассейна  Дэвид Ратлин.

<Энтони Блинкен призывает Азербайджан удвоить усилия для заключения прочного мирного соглашения с Арменией и  открыть Лачинский коридор, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Я подчеркиваю, что Соединенное Королевство решительно поддерживает эти две просьбы. Мои коллеги знают, что нагорно-карабахский конфликт очень сложен. Я не думаю, что кто-то здесь скажет иначе. В течение последних 30 лет армянский и азербайджанский народы постоянно страдали от конфликта. Такие территориальные споры редко решаются легко>, - заявил Ратли, добавив, что конфликт в Нагорном Карабахе не может быть решен военным путем. <Уверяю вас, что политика и позиция правительства Соединенного Королевства в отношении напряженности между двумя странами из-за Нагорного Карабаха остается неизменной, этот конфликт не может быть решен военным путем. Единственный путь - мирные переговоры", - подчеркнул британский дипломат, отметив, что, закрыв Лачинский коридор, азербайджанские "экоактивисты" лишили население Нагорного Карабаха жизненно важных товаров.

Британский деятель также напомнил о необходимости выполнения сторонами своих обязательств по соглашению, подписанному в 2020 году. <Заявление о прекращении огня, согласованная Арменией, Азербайджаном и Россией в 2020 году, возлагает ответственность на обе страны. Все стороны должны действовать добросовестно и в интересах мирных жителей Нагорного Карабаха. Это включает в себя беспрепятственное использование Лачинского коридора. Территориальные споры никогда не должны наносить ущерб гражданскому населению. 20 декабря постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН призвал к немедленному открытию коридора. Наш постоянный представитель в ОБСЕ повторил это заявление 17 января. Чтобы было ясно, Великобритания была одной из немногих стран, которые напрямую обратились к правительству Азербайджана с просьбой предоставить гуманитарную помощь и передвижение гражданских лиц. Я повторяю это заявление даже сегодня. Крайне важно, чтобы правительство Азербайджана  открыло коридор", - заявил британский дипломат. -0-

Британский чиновник также отметил, что Великобритания поддерживает международные усилия, в том числе ЕС и ОБСЕ. -0-

Министерство иностранных дел Великобритании провело 24 января специальное обсуждение в Палате общин Великобритании о гуманитарных последствиях блокады Азербайджана и блокады Лачинского коридора. Мы уже сообщали, что британские депутаты Тим Лоутон, Джессика Морден, Джайлз Фрэнсис Уотлинг, Ричард Джеймс Шеннон, Джон Уиттингдейл, Кэрол Монаган, Крис Лоу, Рупа Хак, Мартин Дэй и Стивен Даути выступили с осуждающими заявлениями и потребовали немедленного открытия коридора. Выступили и проазербайджанские депутаты. Поскольку статс- секретарь по европейским делам МИД Великобритании Лео Доэрти во время обсуждения находился в командировке, за выступлениями последовало выступление Дэвида Ратлина, заместителя государственного секретаря по делам Северной и Южной Америки и Карибского бассейна, заявившего, что Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США Энтони Блинкена. Энтони Блинкен призывает Азербайджан удвоить свои усилия для заключения прочного мирного соглашения с Арменией и вновь открыть Лашинский коридор, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Я подчеркиваю, что Соединенное Королевство решительно поддерживает эти две просьбы. Мои коллеги знают, что нагорно-карабахский конфликт очень сложен. Я не думаю, что кто-то здесь скажет иначе. Сегодня мы услышали обе стороны дебатов. В течение последних 30 лет армянский и азербайджанский народы постоянно страдали от конфликта, который был фоном региональных отношений в тот период. Такие территориальные споры редко решаются легко>, - заявил он.  Ратли также заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не может быть решен военным путем. <Уверяю вас, что политика и позиция правительства Соединенного Королевства в отношении напряженности между двумя странами из-за Нагорного Карабаха остается неизменной. этот конфликт не может быть решен военным путем. Единственный путь - мирные переговоры", - подчеркнул британский политик, отметив, что, закрыв Лачинский коридор, азербайджанские "экоактивисты" лишили население Нагорного Карабаха жизненно важных товаров. Британский деятель также напомнил о необходимости выполнения своих обязательств по соглашению, подписанному в 2020 году.  <Декларация о прекращении огня, согласованная Арменией, Азербайджаном и Россией в 2020 году, возлагает ответственность на обе страны.  Все стороны должны действовать добросовестно и в интересах мирных жителей Нагорного Карабаха. Это включает в себя беспрепятственное использование Лашинского коридора. Территориальные споры никогда не должны наносить ущерб гражданскому населению. 20 декабря постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН призвал к немедленному открытию коридора. Наш постоянный представитель в ОБСЕ повторил это сообщение 17 января. Чтобы было ясно, Великобритания была одной из немногих стран, которые напрямую обратились к правительству Азербайджана с просьбой предоставить гуманитарную помощь и передвижение гражданских лиц. Я повторяю это сообщение даже сегодня. Крайне важно, чтобы правительство Азербайджана вновь открыло коридор", - заявил он. Британский чиновник также отметил, что Великобритания поддерживает международные усилия, в том числе ЕС и ОБСЕ.

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