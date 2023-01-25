Среда, 25 Января 2023 19:52

АрмИнфо.Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США Энтони Блинкена по разблокированию Лачинского коридора. Об этом в ходе обсуждений в Палате общин Соединенного Королевства заявил заместитель государственного секретаря по делам Северной и Южной Америки и Карибского бассейна Дэвид Ратлин.

<Энтони Блинкен призывает Азербайджан удвоить усилия для заключения прочного мирного соглашения с Арменией и открыть Лачинский коридор, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Я подчеркиваю, что Соединенное Королевство решительно поддерживает эти две просьбы. Мои коллеги знают, что нагорно-карабахский конфликт очень сложен. Я не думаю, что кто-то здесь скажет иначе. В течение последних 30 лет армянский и азербайджанский народы постоянно страдали от конфликта. Такие территориальные споры редко решаются легко>, - заявил Ратли, добавив, что конфликт в Нагорном Карабахе не может быть решен военным путем. <Уверяю вас, что политика и позиция правительства Соединенного Королевства в отношении напряженности между двумя странами из-за Нагорного Карабаха остается неизменной, этот конфликт не может быть решен военным путем. Единственный путь - мирные переговоры", - подчеркнул британский дипломат, отметив, что, закрыв Лачинский коридор, азербайджанские "экоактивисты" лишили население Нагорного Карабаха жизненно важных товаров.

Британский деятель также напомнил о необходимости выполнения сторонами своих обязательств по соглашению, подписанному в 2020 году. <Заявление о прекращении огня, согласованная Арменией, Азербайджаном и Россией в 2020 году, возлагает ответственность на обе страны. Все стороны должны действовать добросовестно и в интересах мирных жителей Нагорного Карабаха. Это включает в себя беспрепятственное использование Лачинского коридора. Территориальные споры никогда не должны наносить ущерб гражданскому населению. 20 декабря постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН призвал к немедленному открытию коридора. Наш постоянный представитель в ОБСЕ повторил это заявление 17 января. Чтобы было ясно, Великобритания была одной из немногих стран, которые напрямую обратились к правительству Азербайджана с просьбой предоставить гуманитарную помощь и передвижение гражданских лиц. Я повторяю это заявление даже сегодня. Крайне важно, чтобы правительство Азербайджана открыло коридор", - заявил британский дипломат. -0-

Британский чиновник также отметил, что Великобритания поддерживает международные усилия, в том числе ЕС и ОБСЕ. -0-

Министерство иностранных дел Великобритании провело 24 января специальное обсуждение в Палате общин Великобритании о гуманитарных последствиях блокады Азербайджана и блокады Лачинского коридора. Мы уже сообщали, что британские депутаты Тим Лоутон, Джессика Морден, Джайлз Фрэнсис Уотлинг, Ричард Джеймс Шеннон, Джон Уиттингдейл, Кэрол Монаган, Крис Лоу, Рупа Хак, Мартин Дэй и Стивен Даути выступили с осуждающими заявлениями и потребовали немедленного открытия коридора. Выступили и проазербайджанские депутаты. Поскольку статс- секретарь по европейским делам МИД Великобритании Лео Доэрти во время обсуждения находился в командировке, за выступлениями последовало выступление Дэвида Ратлина, заместителя государственного секретаря по делам Северной и Южной Америки и Карибского бассейна, заявившего, что Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США Энтони Блинкена. Энтони Блинкен призывает Азербайджан удвоить свои усилия для заключения прочного мирного соглашения с Арменией и вновь открыть Лашинский коридор, чтобы избежать гуманитарного кризиса. Я подчеркиваю, что Соединенное Королевство решительно поддерживает эти две просьбы. Мои коллеги знают, что нагорно-карабахский конфликт очень сложен. Я не думаю, что кто-то здесь скажет иначе. Сегодня мы услышали обе стороны дебатов. В течение последних 30 лет армянский и азербайджанский народы постоянно страдали от конфликта, который был фоном региональных отношений в тот период. Такие территориальные споры редко решаются легко>, - заявил он. Ратли также заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе не может быть решен военным путем. <Уверяю вас, что политика и позиция правительства Соединенного Королевства в отношении напряженности между двумя странами из-за Нагорного Карабаха остается неизменной. этот конфликт не может быть решен военным путем. Единственный путь - мирные переговоры", - подчеркнул британский политик, отметив, что, закрыв Лачинский коридор, азербайджанские "экоактивисты" лишили население Нагорного Карабаха жизненно важных товаров. Британский деятель также напомнил о необходимости выполнения своих обязательств по соглашению, подписанному в 2020 году. <Декларация о прекращении огня, согласованная Арменией, Азербайджаном и Россией в 2020 году, возлагает ответственность на обе страны. Все стороны должны действовать добросовестно и в интересах мирных жителей Нагорного Карабаха. Это включает в себя беспрепятственное использование Лашинского коридора. Территориальные споры никогда не должны наносить ущерб гражданскому населению. 20 декабря постоянный представитель Великобритании в Совете Безопасности ООН призвал к немедленному открытию коридора. Наш постоянный представитель в ОБСЕ повторил это сообщение 17 января. Чтобы было ясно, Великобритания была одной из немногих стран, которые напрямую обратились к правительству Азербайджана с просьбой предоставить гуманитарную помощь и передвижение гражданских лиц. Я повторяю это сообщение даже сегодня. Крайне важно, чтобы правительство Азербайджана вновь открыло коридор", - заявил он. Британский чиновник также отметил, что Великобритания поддерживает международные усилия, в том числе ЕС и ОБСЕ.