Среда, 25 Января 2023 19:32

АрмИнфо. Газоснабжение Арцаха частично восстановлено. Об этом говорится в сообщении Информационного центра республики.

Согласно источнику, с 17.00 возобновили работу газозаправочные станции Степанакерта.

Отметим, что газозаправочные станции прекратили свою работу со вчерашнего дня из-за вмешательства азербайджанской стороны.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 45 дней, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыла единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей. С 9 января Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января было вновь прекращено.