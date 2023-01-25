Среда, 25 Января 2023 19:25

АрмИнфо.Постоянный представитель РА в международных организацияx, Мгер Маркарян, выступил с заявлением по поводу инициированного Азербайджаном арбитражного разбирательства против Армении в рамках Бернской конвенции.

В сообщении отмечается, что 18 января 2023 года Республика Армения получила уведомление о том, что Азербайджанская Республика (Азербайджан) начинает арбитражное разбирательство против Армении в соответствии с Бернской конвенцией об охране дикой природы и природных сред обитания в Европе (Бернская конвенция).

"Армения сожалеет о том, что Азербайджан решил начать судебный процесс на основании такого документа, основной целью которого является "содействие: сотрудничеству" между государствами "для сохранения дикой флоры и фауны и их естественной среды обитания". Армения неоднократно подтверждала свою приверженность сохранению дикой природы региона и окружающей среды, в том числе путем тесного взаимодействия с мониторинговыми и другими органами Бернской конвенции.

Экологический послужной список Армении также говорит сам за себя. Армения обеспокоена тем, что вопросы, поднятые Азербайджаном в форме правового спора, не имеют ничего общего с целью Бернской конвенции, и могут оказать пагубное воздействие на окружающую среду региона, которой также был нанесен значительный ущерб в результате агрессивных войн, которые Азербайджан ведет в последние годы", - подчеркнул постпред Армении.

В этом ключе он напомнил, что Армения привержена защите и сохранению окружающей среды и будет продолжать выполнять свои обязательства по международным природоохранным документам, включая в рамках Бернской конвенции?