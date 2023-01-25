Среда, 25 Января 2023 19:24

АрмИнфо.Председатель Национального Собрания РА Ален Симонян и член делегации, министр здравоохранения РА Анаит Аванесян, находящиеся с рабочим визитом в столице Государства Катар Дохе, встретились с генеральным директором Фонда развития Катара Халифой бин Джасемом аль-Куаром. Об этом сообщает пресс-служба НС РА.

Спикер подчеркнул заинтересованность Армении в развитии отношений с Катаром и перечислил ряд отраслевых приоритетов Еревана. По его словам, есть большие возможности для сотрудничества в сферах культуры, здравоохранения и образования, которые являются приоритетными стратегическими направлениями Фонда развития Катара. Председатель НС, коснувшись перспектив взаимодействия в области науки, образования и культуры, упомянул о хранящихся в Матенадаране тысячах рукописей и книг на арабском языке, предложив организовать совместные научно-исследовательские работы и взаимные выставки.

Директор фонда отметил, что в каждой сфере они придают важность человеческому ресурсу, на основе которого будут составлены будущие возможные проекты сотрудничества и обсуждены с ответственными лицами соответствующих сфер РА.

"В Армении ждем исторического визита Эмира Государства Катар, Его Высочества шейха Тамима бен Хамада аль-Тани. Перед визитом желательно разработать конкретные программы", - заключил Симонян.

Министр здравоохранения РА представила краткую информацию о важных звеньях возможных инвестиций в сферу здравоохранения.