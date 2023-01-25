Среда, 25 Января 2023 19:22

АрмИнфо. Азербайджанское правительство последовательно проводит политику радикального расизма и этнической чистки против "иных", и особенно против армян. Об этом в своем выступлении о деятельности Бюро и постоянной комиссии ПАСЕ заявил член армянской делегации в ПАСЕ, депутат от оппозиционной фракции <Армения> Армен Геворкян.

<Вам хорошо известно, что Нагорный Карабах осажден Азербайджаном уже более 40 дней. На протяжении всего своего членства в нашей организации Азербайджан руководствовался политическим насилием и войной как инструментами и средствами государственной политики во внутренней и внешней политике. Другой характерной чертой государственной политики Азербайджана является спекуляция экспортным потенциалом для доставки нефти и газа в Европу как своим уникальным преимуществом. Поэтому каждый из нас может решить, является ли подобная политика фашизмом, национал-радикализмом или государственным терроризмом>, - отметил депутат.

Он призвал своих коллег задуматься по трем основным направлениям. Прежде всего, государственную политику блокады 120 тысяч человек наряду с каждодневными угрозами силой в отношении них проводит член Совета Европы. Членство Азербайджана привело к усилению чувства безнаказанности этого авторитарного режима и превратило организацию в агентство, легитимирующее его агрессивную политику против армянского народа. Во-вторых, многие представленные в Ассамблее государства признали Геноцид армян 1915 года. Блокада Нагорного Карабаха является следующей стадией этого преступления. <Более того, это преступление против человечности до сих пор отрицается Турцией и Азербайджаном. Нельзя смешивать эту государственную преступную политику Азербайджана и любой возможный мирный процесс. Подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление, и никак не связано с переговорами. Поэтому не осуждать это - явно означает содействовать осуществлению данного преступления, а не оставлять пути для дипломатии>, - подчеркнул Геворкян.

В третьих, он также указал на то, что происходящее сегодня в Нагорном Карабахе - не просто гуманитарная катастрофа. Сейчас это еще большая проблема, чем просто армяно- азербайджанская проблема, или самоопределение народа Нагорного Карабаха. Речь идет о цивилизационной идентичности Европы. <Ныне речь о выборе между демократией, достоинством и миром, с одной стороны, и "энергетической безопасностью", позором и попранием - с другой. История подсказывает нам, какова цена позорных выборов>, - сказал депутат НС РА.

Он добавил, что армяне Южного Кавказа, будь то в Армении или в осажденном в эти дни Нагорном Карабахе, веками создавали условия не

только для сохранения и развития исконно национальной культуры и самобытности, но и помогли в этих вопросах многим другим народам. <Несмотря на наши географические и демографические размеры и текущие

вызовы, мы будем продолжать эту миссию, независимо от того, нравится это кому-то или нет", - заметил член армянской делегации в ПАСЕ.