|Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора
|Газоснабжение Арцаха частично восстановлено
|Председатель Высшего аттестационного комитета Армении подал в отставку из-за политики МОНКС в научно-образовательной сфере
|Постпред РА выступил с заявлением по поводу инициированного Азербайджаном арбитражного разбирательства против Армении в рамках Бернской конвенции
|Спикер НС: ждем исторического визита в Армению эмира Катара
|А. Геворкян в ПАСЕ: подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление
|Сейрану Оганяну не дают возможности ознакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела - Хамоян
|Руководителя офиса UNFPA в Баку вызвали в администрацию президента Азербайджана из-за заявления по поводу ситуации в Лачинском коридоре
|Глава МИД Армении на встрече с европейскими чиновниками обвинил Азербайджан в торпедировании усилий по установлению мира в регионе
|Опрос: Почти половина ереванцев не знают, кого хотят видеть на посту столичного мэра
|Опрос: Насущная проблема ереванцев - общественный транспорт
|Посол: Франция готова продолжать свою поддержку в урегулировании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Социолог: Армения стала куда более интересной для ЕС страной
|У Армении новый начальник военной разведки
|Экс-ректор Тбилисского госуниверситета назначен послом Грузии в Армении
|Спецслужбы Азербайджана распространяют фальшивые документы о якобы эвакуации жителей Степанакерта - СНБ Арцаха
|Состав гражданской миссии ЕС в Армении предполагает до 100 специалистов
|СНБ Армении раскрыла многочисленные случаи получения взяток со строны КГД: арестовано 12 сотрудников Таможенной службы
|В Госдепе США вновь призвали разблокировать Лачинский коридор
|Глава МИД Армении назвал два пути снятия блокады Лачинского коридора
|В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
|ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
|Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
|Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
|Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Оппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана
|Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
|Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Халк Маслахаты – Надежный столп народовластия в Туркменистане
|ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
|Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
|44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах
|Степанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
|Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
|Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
|Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
|Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
|Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
|Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
|Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
|На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
АрмИнфо. Руководителю парламентской оппозиционной фракции <Армения>, экс-министру обороны РА Сейрану Оганяну, против которого генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело, не дают возможности ознакомиться с материалами дела. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат НС от той же фракции Агнесса Хамоян.
Указав на абсурдность ситуации, Хамоян заметила, что нынешние власти Армении, любящие зрелища и постоянно пытающиеся отвлечь
общественность от реальных дел в стране, не дает возможности Оганяну ознакомиться с выдвинутым против него обвинением. <Как уже известно, генеральная прокуратура представила в парламент 3 ходатайства о
лишении Оганяна неприкосновенности, одна из которых поступила в парламент в секретном режиме. Я, как депутат, ознакомилась с ним, но вся нелепость ситуации заключается в том, что сам Сейран Оганян, имеющий прямое отношение к обвинению, не может с ним ознакомиться, поскольку ему отказано в предоставлении разрешения>, - отметила Хамоян.
Она высказала предположение, что заседание НС будет закрытым и получается, что Сейран Оганян не может участвовать в заседании, непосредственно связанном с ним.
Отметим, что 20 января генпрокурор Армении Анна Вардапетян представила спикеру парламента Алену Симоняну три ходатайства о
согласии НС на возбуждение дела против главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна. Согласно первому ходатайству, Оганян, будучи министром обороны, совершил растрату в особо крупных размерах (два эпизода дела), а также, исходя из личных и групповых интересов, действовал против интересов службы, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия (два эпизода). По второму и третьему ходатайствам, Оганян не исполнил служебных обязанностей, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям, а также, путем растраты, снова присвоил имущество в особо крупных размерах.
|Великобритания поддерживает усилия госсекретаря США по разблокированию Лачинского коридора
|Газоснабжение Арцаха частично восстановлено
|Председатель Высшего аттестационного комитета Армении подал в отставку из-за политики МОНКС в научно-образовательной сфере
|Постпред РА выступил с заявлением по поводу инициированного Азербайджаном арбитражного разбирательства против Армении в рамках Бернской конвенции
|Спикер НС: ждем исторического визита в Армению эмира Катара
|А. Геворкян в ПАСЕ: подвергать людей групповому наказанию из-за их этнической принадлежности - военное преступление
|Сейрану Оганяну не дают возможности ознакомиться с материалами возбужденного против него уголовного дела - Хамоян
|Руководителя офиса UNFPA в Баку вызвали в администрацию президента Азербайджана из-за заявления по поводу ситуации в Лачинском коридоре
|Глава МИД Армении на встрече с европейскими чиновниками обвинил Азербайджан в торпедировании усилий по установлению мира в регионе
|Опрос: Почти половина ереванцев не знают, кого хотят видеть на посту столичного мэра
|Опрос: Насущная проблема ереванцев - общественный транспорт
|Посол: Франция готова продолжать свою поддержку в урегулировании гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Социолог: Армения стала куда более интересной для ЕС страной
|У Армении новый начальник военной разведки
|Экс-ректор Тбилисского госуниверситета назначен послом Грузии в Армении
|Спецслужбы Азербайджана распространяют фальшивые документы о якобы эвакуации жителей Степанакерта - СНБ Арцаха
|Состав гражданской миссии ЕС в Армении предполагает до 100 специалистов
|СНБ Армении раскрыла многочисленные случаи получения взяток со строны КГД: арестовано 12 сотрудников Таможенной службы
|В Госдепе США вновь призвали разблокировать Лачинский коридор
|Глава МИД Армении назвал два пути снятия блокады Лачинского коридора
|В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
|ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
|Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
|Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
|Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
|Оппозиционер: закрытие Лачинского коридора еще раз доказывает, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана
|Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
|Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Халк Маслахаты – Надежный столп народовластия в Туркменистане
|ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
|Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
|44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах
|Степанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
|Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
|Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
|Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
|Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
|Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
|Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
|Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
|На зимней сессии ПАСЕ обсудят гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Читать больше
|В новой транспортной архитектуре региона Армения может попасть в петлю <Анаконды>
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|В Туркменистане возведен новый “Умный город” для комфортного проживания населения
|Читать больше
|Востоковед: Азербайджан с его газом и нефтью европейцам и американцам куда больше интересен, чем Армения
|В Москве призвали Ереван не заниматься схоластикой
|Мнение: После второй карабахской войны Ереван потерял неформальный статус патрона самоопределения Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян: Мирную повестку необходимо заслужить
|Российский политолог представил пять тезисов относительно политнаследия Левона Тер- Петросяна, Армении и карабахского вопроса
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|2022 - год агрессии или год реформ: оценка Пашиняна
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Мнение: Блокирование Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Армению с Арцахом в интересах азербайджано-турецкого тандема и НАТО
|Чьи интересы обслуживает МГИМО - России или Азербайджана?
|"Военизированные учреждения" на территории армянских школ - банальная некомпетентность в формулировке или целенаправленная задача по дискредитации?
|Переговоры вокруг разблокирования Лачинского коридора к чему-то да приведут, но вопрос в том, что за это потребует Азербайджан - политолог