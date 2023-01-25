Среда, 25 Января 2023 19:22

АрмИнфо. Руководителю парламентской оппозиционной фракции <Армения>, экс-министру обороны РА Сейрану Оганяну, против которого генеральная прокуратура РА возбудила уголовное дело, не дают возможности ознакомиться с материалами дела. Об этом на своей странице в Facebook написала депутат НС от той же фракции Агнесса Хамоян.

Указав на абсурдность ситуации, Хамоян заметила, что нынешние власти Армении, любящие зрелища и постоянно пытающиеся отвлечь

общественность от реальных дел в стране, не дает возможности Оганяну ознакомиться с выдвинутым против него обвинением. <Как уже известно, генеральная прокуратура представила в парламент 3 ходатайства о

лишении Оганяна неприкосновенности, одна из которых поступила в парламент в секретном режиме. Я, как депутат, ознакомилась с ним, но вся нелепость ситуации заключается в том, что сам Сейран Оганян, имеющий прямое отношение к обвинению, не может с ним ознакомиться, поскольку ему отказано в предоставлении разрешения>, - отметила Хамоян.

Она высказала предположение, что заседание НС будет закрытым и получается, что Сейран Оганян не может участвовать в заседании, непосредственно связанном с ним.

Отметим, что 20 января генпрокурор Армении Анна Вардапетян представила спикеру парламента Алену Симоняну три ходатайства о

согласии НС на возбуждение дела против главы фракции "Айастан" Сейрана Оганяна. Согласно первому ходатайству, Оганян, будучи министром обороны, совершил растрату в особо крупных размерах (два эпизода дела), а также, исходя из личных и групповых интересов, действовал против интересов службы, что по неосторожности повлекло тяжелые последствия (два эпизода). По второму и третьему ходатайствам, Оганян не исполнил служебных обязанностей, что по неосторожности привело к тяжелым последствиям, а также, путем растраты, снова присвоил имущество в особо крупных размерах.