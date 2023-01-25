Среда, 25 Января 2023 19:15

АрмИнфо. 42% жителей столицы Армении затруднились ответить, кого бы они хотят видеть на посту мэра Еревана. При этом 17,9% считают, что должной подходящей кандидатуры и вовсе нет.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса <Голос ереванцев>, проводимого со стороны консалтинговой компании MPG, которая является официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup.

При этом за действующего градоначальника Грачья Саркисяна проголосовало 18,8% респондентов, за бывшего мэра Айка Марутяна - 6,6%. За Тиграна Авиняна, экс-вице-премьера, сподвижника премьер-министра Никола Пашиняна готовы отдать свои голоса всего 3,1%, 2,4% - за Вардана Гукасяна, 1,8% - за Левона Кочаряна, 0,3% - Хачатура Сукиасяна и 0,1% - Месропа Аракеляна.

Оценивая деятельность нынешнего мэра армянской столицы и глав административных районов столицы по 5-бальной шкале, наиболее высокую оценку получил руководитель столичной общины Давиташен - 4 балла, самую низкую - глава общины Арабкир - 3,3 балла. Действующего мэра ереванцы оценили в 3.6 баллов.

Однако большинство опрошенных (29,5%) не видят необходимости в проведении внеочередных выборов мэра, 12,9% - считают, что они необходимы, 16,5% респондентов - посчитали, что <скорее да, чем нет> и 13,5% - затруднились с ответом.

Годом ранее (в 2021г.) 41,6% жителей столицы были однозначны в позиции о необходимости проведения внеочередных выборов, 19,2% - ответили <скорее да, чем нет>, 11,1% - отметили, что не видят необходимости в этом, и 18,1% затруднились с ответом.

Отметим, что опрос проводился посредством телефонных звонков жителям Еревана в период с 13 по 23 декабря 2022 года, объем выборки составил 800 человек, ошибка выборки +/- 3,5%. В 2011 году MPG стала официальным представителем в Армении Международной ассоциации Gallup. С 2003 года MPG, работая на рынке социологических и маркетинговых исследований, реализовала более 800 проектов различного масштаба.