Среда, 25 Января 2023 19:12

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Жанна Андреасян 25 января провела встречу с послом Франции в Армении Анн Луйо. Об этом сообщила пресс-служба МОНКС.

Посол Анне Луйо поздравила Жанну Андреасян со вступлением в должность министра, выразив уверенность, что плодотворное сотрудничество двух стран в сферах образования, науки и культуры будет непрерывным.

Приветствуя посла, Жанна Андреасян отметила, что по ряду реализуемых совместных программ есть достаточно большой прогресс. В частности, речь идет о программе ассистентов французского языка в Армении, которая была обновлена Министерством. По словам Жанны Андреасян, в настоящее время проект получает распространение, и после обобщения мнений Министерство будет готово подписать партнерское соглашение по реализации проекта.

По словам министра, значительный прогресс достигнут также во внедрении системы углубленного обучения французскому языку и дополнительной программы франкоязычного общения в общеобразовательных школах РА. Целью сотрудничества является содействие углубленному изучению французского языка и литературы, а также введение и реализация дополнительной франкоязычной программы в средних школах РА, в дополнение к общеобразовательной программе. По словам Жанны Андреасян, в рамках программы уточнены все основные принципы, ожидается, что в ближайшее время также будет уточнен список новых школ, которые будут включены в указанную программу.

На встрече обсуждалась также деятельность Французского университета в Армении. Жанна Андреасян высоко оценила деятельность вуза, констатировав, что количество студентов с каждым годом увеличивается. Министр проинформировала о проводимых реформах в сфере высшего образования, подчеркнув, что работа рабочих групп, действующих в этом направлении, будет обсуждена в ближайшее время. По словам Жанны Андреасян, это хорошая возможность обсудить вопросы, направленные на улучшение деятельности и среды Французского университета.

Ректор университета Сальва Наккузи отметил, что самым большим успехом университета является то, что выпускники университета остаются работать на родине и пользуются большим спросом на рынке труда РА.

Посол представила подробности новой совместной программы обучения учителей французского языка в Армении, в рамках которой, по словам посла, в первую очередь необходимо провести картографирование данных.

На встрече Жанна Андреасян обратила внимание посла на проблему единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, который с 12 декабря 2022 года находится в блокаде со стороны Азербайджана, еще раз указав на необратимые последствия гуманитарного кризиса. Министр поблагодарила правительство Франции за постоянную поддержку в этот сложный период на различных уровнях и в различных форматах. <Эта поддержка бесценна для нас, и мы надеемся, что совместные усилия приведут к скорейшему разрешению гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе. Думаю, что выражаю благодарность каждого гражданина Армении каждому гражданину Франции и правительству за постоянную поддержку>, - отметила министр.

Анн Луйо, со своей стороны, отметила, что Франция активно участвует в процессе и готова продолжать свою поддержку в урегулировании гуманитарного кризиса. <От имени французского народа и правительства я передаю наше послание солидарности и поддержки>, - подчеркнула дипломат.