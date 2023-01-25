Среда, 25 Января 2023 19:08

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 7-50 на улице Айгедзор, частные дома 37-49 на пр. Баграмяна, улицы 2, 6, 7 в кв. “Давташен”;

11:00-14:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62Б, 62В, 62Д в кв. “Вардашен”;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Налбандян;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

12։00-16։00 села Дитак и Джрашен;

в Котайкской области:

11:00-13:00 частично село Дзорагюх;

11։00-14։00 частично кварталы ‘Ванатур”, ‘Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО ‘Гракнат”, “Г.Айрапетян”, “Нор Ац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։30 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

11։00–15:00 община Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-15։00 кварталы “Баграмян”, “Санаин Каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 7, 11, 19, 31 на улице Грибоедова, 41, 41/1, 43, 43/1 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 6, 7, 16 и частные дома 1А-21 на улице Эмина, жилой дом 3 на улице Арама Хачатряна, частные дома 77-99 на улице Кери, улицы 4, 5 в кв. ‘Давташен” и улица С.Геворгяна;

11:00-14:00 частные дома 1-58 на 12-ой улице Вардашена;

11:00-17:00 жилые дома 4, 4/1 на улице Боряна, жилые дома 6, 7, 28 на уице Лвовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

в Армавирской области:

11։00-16։00 села Таиров и Паракар;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Норашен;

в Котайкской области:

11:00-13:00 село Джрвеж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛССАГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, “Транс Газ”, “Каре Дар”, “Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. ‘Лилит”, “Виктория”, кварталы “Дпроци”, “Ездинери”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавори”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, “Кар Анк”, садоводческая компания “Арагиль”,

11։00-16։00 домики квартала “Микрошрджан”, жилые дома 217-229 в городе Раздан; село Джрарат и прилегающие территории;

11։00-17։00 частично квартал ‘Багреванд”, село Арамус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 село Зовк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Гегашен;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։00 квартал “Банаван” полностью, община Семеновка полностью, ЧП “Давид Джаникян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Варденис;

в Тавушской области:

12։00-14։00 частично квартал “Шамахян” в городе Дилижан; частично улицы Молдовакан, Барекамутян, Айгестан, Туманяна в городе Дилижан.