Среда, 25 Января 2023 15:21

АрмИнфо. Определяющим фактором при принятии Европейским Союзом решения направить на границы Армении гражданскую мониторинговую миссию сроком на два года является то, что страна стала нужна ЕС. Подобной точки зрения придерживается социолог Карен Саркисян.

Социолог в этом разрезе отметил, что страны ЕС в контексте программы <Восточное партнерство> разделили ее участников на определенные группы. Речь, в частности, идет об осях <Украина-Молдова>, <Армения-Грузия> и <Азербайджан-Беларусь>.

Причем, политика властей Азербайджана и Беларуси ничем не отличается от политики, осуществляемой властями Российской Федерации, и как следствие, вызывает определенные вопросы у европейских структур.

Говоря об оси <Армения-Грузия> социолог напомнил, что еще в прошлом году в Европейском Союзе прозвучала мысль о том, что границы Европы проходят через Сюникскую область Армении. <ЕС принимает решения достаточно долго, но, если оно принимается, особенно с учетом всех имеющихся рисков, эти решения выполняются>, - отметил Саркисян, выразив несогласие с бытующим мнением о том, что решению ЕС во многом способствовала отрицательная реакция на направление миссии со стороны Баку и Москвы.

<Просто Армения стала куда более интересной для ЕС страной>, - подчеркнул социолог, отметив, что в случае, если бы Азербайджан в сентябре прошлого года не напал на Армению, не исключено, что ЕС рассматривал бы весь регион, то есть, все три страны, в одном едином блоке.

<В Европе все прекрасно знают о том, кто организовал 44-дневную войну в Арцахе, как все это произошло, и что за всем этим последовало. На этом фоне предполагать, что ЕС будет строить свою политику вокруг двух автократических государств, было бы наивно>, - отметил Саркисян.

Он заметил, что Россия де-юре уже не является союзницей Армении, поскольку союзнический договор практически не действует. На фоне происходящих в Армении и вокруг нее событий, а также в связи с украинским кризисом, Ереван имеет все основания для денонсации данного документа.

Социолог заметил, что Ереван уже достаточно давно совершил разворот от России в сторону Запада. <Сегодня становится очевидным, что количество пророссийских сил в Армении значительно уменьшилось, и даже объединившись, они не смогут противостоять решению большинства. По этой причине данный риск следует исключить, и решительно пойти по пути денонсации армяно-российского договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Просто нынешнее правительство Армении пока слабо, действуя в прежней парадигме и теми же методами>, - отметил он.

Социолог добавил, что интерес к Армении более активно начали проявлять и США, свидетельством чему является довольно жесткий разговор государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым с требованием о открытия Лачинского коридора.