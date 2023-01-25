Среда, 25 Января 2023 11:47

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении (СНБ) раскрыла многочисленные случаи получения взяток должностными лицами Комитета государственных доходов (КГД).

Как говорится в официальном сообщении СНБ, в период с ноября 2022 года по 11 января 2023 года содействуя импортерам, их посредникам, перевозчикам, ряд сотрудников КГД не фиксировали нарушения со стороны последних, в частности позволяя искажать необхожимые данные для таможенного оформления в таможенных декаларациях, в обмен на что получили взятки, в том числе в крупных размерах.

В ходе предварительного следствия на основании фактов, свидетельствующих о совершении преступлений, по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА возбуждено уголовное преследование в отношении 15 лиц, из коих в отношении 12-ти в качестве меры пресечения избран арест.

Согласно источнику, предварительное следствие продолжается, проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств и полного круга должностных и других лиц, вовлеченных в преступную схему.