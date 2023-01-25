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 Среда, 25 Января 2023 11:24
Наира Бадалян

Глава МИД Армении назвал два пути снятия блокады Лачинского коридора

Глава МИД Армении назвал два пути снятия блокады Лачинского коридора

АрмИнфо.Принятые за последние два года заявления и инициированные неотложные обсуждения по вопросам армянских военнопленных, уничтожения культурного наследия и гуманитарных последствий недавней блокады Нагорного Карабаха являются адекватным и объективным ответом на беспрецедентные вызовы, стоящие перед народами Армении и Нагорного Карабаха, вызовы, которые продолжают угрожать стабильности и безопасности нашего региона. 

Об этом 24 января в ходе своего выступления в комитете по иностранным делам Европарламента заявил глава МИД РА Арарат Мирзоян.

В этом ключе он выразил благодарность всем тем, кто высказал свою четкую позицию по вопросам, имеющим ключевое значение для Армении.

Мирзоян также констатировал, что все вызовы, с которыми сегодня сталкивается армянский народ, объективно изложены в Докладе ЕС об общей внешней политике и политике безопасности за 2022 год.

Он еще раз отметил, что в Ереване приветствуют четкие заявления и каждый голос, отданный Европарламентом в пользу решения упомянутых гуманитарных проблем.

"Ваш голос был услышан в Армении и Нагорном Карабахе. Надеюсь, это было услышано и учтено и в Баку. Я очень надеюсь, что по примеру Европарламента другие европейские институты проявят достаточно мужества и справедливости в вопросах, связанных с Южным Кавказом. Твердые и четкие заявления Европейского союза, в том числе его законодательного органа, действительно важны", - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства, напомнив, что ЕС остается основным партнером Армении в поддержке программы реформ, основанной на общих ценностях и институтах.

По его словам, еще одним важным обстоятельством является тот факт, что несмотря на все вызовы, Армения продолжаем расширять масштабы партнерства, основываясь на приверженности Евросоюза укреплению стабильности в регионе.

"Мы считаем, что наша архитектура безопасности не может быть всеобъемлющей без защиты прав человека и демократии. Чтобы обеспечить благополучие нашего народа, мы провели реформы, направленные на укрепление прав человека и верховенства закона, обеспечение эффективного управления и бескомпромиссной борьбы с коррупцией", - отметил Мирзоян, указав на решимость Армении продолжить путь демократических реформ, при дальнейшей поддержке партнеров

Касаясь ценного вклада ЕС в стабильность Южного Кавказа, армянский министр приветствовал решение Советом ЕС направить в Армению долгосрочную мониторинговую миссию. "Хочу подчеркнуть, что целью этой миссии является обеспечение безопасности людей, проживающих в приграничных районах, детей, посещающих школу, людей, занятых сельскохозяйственными работами, и семей, которые хотят жить в своих домах, не опасаясь подвергнуться нападению", - сказал глава МИД Армении.

Затем, Мирзоян отметил, что правительство РА получило мандат от армянского народа продвигать мирную повестку. По его словам, при этом имея политическую волю для урегулирования отношений с Азербайджаном, правительство РА добросовестно участвовало в переговорах по трем разным направлениям: разблокирование всех транспортных коммуникаций в регионе; демаркация границы и обеспечение безопасности границ; мирное соглашение или соглашение об урегулировании отношений между Арменией и Азербайджаном.

В связи с этим Мирзоян обратил внимание европарламентариев на следующие несколько моментов. Так, дипломат напомнил, что сразу же после формирования рабочей группы по разблокированию коммуникаций, Азербайджан, по-своему трактуя Трехстороннюю декларацию от 9 ноября 2020 года, стал требовать экстерриториального коридора.

"Хочу подчеркнуть, что Армения готова открыть все коммуникации, как только Азербайджан согласится с тем, что дороги должны функционировать под суверенитетом и юрисдикцией государств, через которые они проходят.

Кроме того, спустя месяцы после того, как были сформированы комиссии по демаркации границы, Азербайджан не только предъявил новые территориальные претензии, но и попытался оправдать свою последнюю агрессию ложным аргументом, что граница не была демаркирована. По иронии судьбы, эти комиссии были созданы после первого вторжения Азербайджана на суверенную территорию Армении в мае 2021 года, также с целью предотвращения дальнейших военных действий", - сказал Мирзоян.

Дипломат также обратил внимание на тот факт, что подавляющее большинство принципиальных предложений армянской стороны по мирному договору были отвергнуты Азербайджаном, после начала переговоров по тексту договора.

"Среди предложений - корректировка критериев демаркации государственной границы, поскольку мы считаем, что без четко согласованных критериев демаркации межгосударственной границы между Арменией и Азербайджаном реальный мир невозможен. Далее - отвод вооруженных сил от государственной границы и установление демилитаризованной зоны для предотвращения возможной дальнейшей эскалации, а также меры доверия и механизма безопасности, институт гаранта(ов) мирного договора, который обеспечить выполнение взятых на себя обязательств", - отметил глава МИД РА.

Вместе с тем Мирзоян обратил внимание на тот факт, что Азербайджан ожидает от Армении принятия всех его требований, а в случае неполучения желаемого, использует все возможные инструменты давления - начинания от удерживания армянских военнопленных в заложниках и распространения армянафобии на государственном уровне до

воинственной риторики  и применения силы.

"Мы приняли предложение Баку обсудить урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном и проблему Нагорного Карабаха параллельно, на отдельных площадках. На это Азербайджан стал заявлять, что Нагорный Карабах является их внутренней проблемой, выступая против объективного предложения Армении о создании международного механизма переговоров между Баку и Степанакертом. Также очевидно, что действия Азербайджана до сих пор, включая блокаду Лачинского коридора, еще раз доказали абсолютную необходимость международного участия в решении вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха", - добавил армянский министр.

В этом ключе Мирзоян напомнил, что в этот самый момент народ Нагорного Карабаха продолжает находиться в условиях бесчеловечной блокады из-за перекрытия Лачинского коридора, единственной дороги жизни, связывающей  Арцах с Арменией.  "Созвав на прошлой неделе экстренное обсуждение и приняв резолюцию о "гуманитарных последствиях блокады Нагорного Карабаха", вы прекрасно осведомлены о ситуации. Есть одно обстоятельство, которое я хотел бы подчеркнуть - это не единичный эпизод, и его следует рассматривать как часть широкомасштабной и систематически проводимой Азербайджаном политики, направленной на этническую чистку народа Нагорного Карабаха. Создавая невыносимые условия жизни, Азербайджан стремится вынудить жителей Нагорного Карабаха покинуть свои дома и родную землю. Последнее заявление президента Азербайджана, которым он предложил изгнать тех армян, которые не хотят стать гражданами Азербайджана, еще раз доказывает их намерение провести этническую чистку", - подчеркнул глава МИД Армении.

По его словам, поскольку гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе обостряется день ото дня, необходимо немедленное вмешательство международного сообщества. В этой связи он указал на обязательность отправки международной миссии по установлению фактов в Нагорный Карабах и Лачинский коридор для оценки гуманитарной ситуации на местах, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа соответствующих органов ООН в Нагорный Карабах.

"Мы не можем оставаться в стороне и смотреть, как люди медленно

умирают от голода из-за политических игр и, возможно, геополитических

расчетов. Позвольте мне сказать это прямо. Есть два теоретических

варианта снятия блокады Лачинского коридора - военные или

дипломатические. Армения привержена второму варианту, но это возможно только в случае решительного вмешательства международного сообщества, сильного давления на Азербайджан и конкретных действий в этом направлении. Настало время действовать сейчас. Азербайджан должен понести ответственность за свои действия.  Следует объяснить Азербайджану, что существуют международные правила, которым должны подчиняться все", - заключил Мирзоян.

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