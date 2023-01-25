Среда, 25 Января 2023 09:37

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 25 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-17:00 военный комиссариат на пр. Маштоца, жилые дома 38 на улице Нарекаци, 72 на улице Бабаджаняна, ООО “Лианна Саакян”, “Кнарик Овсепян”, Дом Культуры Авана, ООО “Фитнес Аван”, ЗАО “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 31, 32, 33, 47 на улице Караханяна, 48 на улице Аветисяна, школа N88, ясли-детский сад N116 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве; частные дома 34-243 квартала “Конд”, 68-98 на улице Руставели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), частные дома 41-142 на улице Вардашен, жилой дом 1 на 1-ом переулке 6-ой улицы Нубарашена, частные дома 1-21 на 1-ой улице; 1–29, 2-41 на 3-ей улице; 1-21 на 5-ой улице; 1 на 6-ой улице Нубарашена;

в Араратской области:

10։00-13։00 частично села Хачпар, Гуасаван; село Даракерт;

12։00-14։00 частично село Аревшат; села Бюраван и Ншаван;

12։00-15։00 частично село Норашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-14:00 частично улицы Шаумяна, Горцаранаин в городе Джермук;

в Котайкской области:

10։00-13։00 станция оператора компании “Юком”, Христианская Церковь Евангельской Веры и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Каренис; станция оператора компании “Виваселл-МТС” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Алапарс;

11:00-16:00 частично село Ариндж;

11:30-16:30 жилые дома 202-216, 239, 240 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Раздан; частично квартал ‘Багреванд” в Джрвеже;

в Тавушской области:

11։00-12։00 улицы Блбуляна, Оганяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

12։00-13։00 улицы Арзуманяна, Сафаряна, Прошяна, Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 26 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома 7-50 на улице Айгедзор, частные дома 37-49 на пр. Баграмяна, улицы 2, 6, 7 в кв. “Давташен”;

11:00-14:00 жилые дома 62/1, 62/2, 62/3, 62А, 62Б, 62В, 62Д в кв. “Вардашен”;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Налбандян;

в Араратской области:

12։00-15։00 частично село Верин Арташат;

12։00-16։00 села Дитак и Джрашен;

в Котайкской области:

11:00-13:00 частично село Дзорагюх;

11։00-14։00 частично кварталы ‘Ванатур”, ‘Джрарат” в городе Раздан; улица Пахлавуняц, ООО ‘Гракнат”, “Г.Айрапетян”, “Нор Ац” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11:00-16:00 частично квартал “Багреванд” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-14։30 улицы Ереванян, Комитаса, Мравяна, Ачаряна, Баграмяна, В.Мамиконяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), компании “ВТБ-Армения банк”, “АКБА банк”, ЧП ‘Вреж Аветисян”, контрразведка, газозаправочная станция “Ирина-Инесса”, станции компаний “Виваселл-МТС”, “Юком” в общине Варденис;

11։00–15:00 община Вагашен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00-15։00 кварталы “Баграмян”, “Санаин Каяран”, жилой дом 8 на улице Марти 8 в городе Алаверди.