Среда, 25 Января 2023 09:36

АрмИнфо.Вопросы дальнейшего развития туркмено-узбекских отношений, в том числе в областях экономики, торговли, промышленной кооперации, энергетики, транспорта и логистики, активизации межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмен обсудили президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов, находящийся с визитом в Ташкенте для участия в заседании Совета министров иностранных дел ОЭС.

Рашид Мередов передал главе Узбекистана теплые приветствия и добрые пожелания от президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и председателя Халк Маслахаты, лидера нации Гурбангулы Бердымухамедова, - говорится в сообщении пресс-службы главы РУз.

В ходе встречи обсуждены аспекты практической реализации договоренностей на высшем уровне, достигнутых в ходе состоявшихся в 2022 году государственного визита президента Туркменистана в Узбекистан (14-15 июля) и официального визита президента Узбекистана в Ашхабад (21-22 октября).

Отмечено, что в первом квартале этого года состоится ряд совместных мероприятий - очередные заседания Межправительственной комиссии, совместной Комиссии по водохозяйственным вопросам, межмидовские политические консультации, культурные и другие мероприятия. Состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.