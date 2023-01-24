Вторник, 24 Января 2023 21:34

АрмИнфо. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжает работу над формированием мониторинговой миссией для отправки в Армению на границу с Азербайджаном. Как передает РБК, об этом 24 января сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

По его словам, после того как армянский премьер-министр Никол Пашинян обратился с таким запросом в ОДКБ, Совет коллективной безопасности (СКБ, высший орган организации) разработал проект решения «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения».

«Помимо оказания Еревану иной поддержки» это предполагает отправку на армяно-азербайджанскую границу временной мониторинговой миссии ОДКБ и определяет численность, мандат и сроки работы такой миссии. Проект «находится в высокой степени готовности, однако принять этот документ на последней сессии СКБ ОДКБ не удалось».

«Работа над ним продолжается. По завершении процедуры согласования проект будет внесен на рассмотрение уставных органов организации», — отметил Зайнетдинов, заявив, что называть конкретные цифры по численности и срокам сейчас преждевременно.

Отметим, что это заявление представитель Организации сделал после того, как накануне Совет министров ЕС принял решение об отправке в Армению наблюдательской миссии ЕС. После чего в информационном пространстве поднялась волна о начале смены внешнеполитической ориентации Армении и поиске ею новой архитектуры своей безопасности.

Отметим, что после Азербайджанской широкомасштабной военной агрессии в отношении суверенной территории Армении 13-14 сентября 2022 года официальный Ереван обратился за военной помощью к России, в ОДКБ и в Совет Безопасности ООН. ОДКБ с целью оценки ситуации направила в Армению миссию, на которую была возложена функция оценки ситуации и выработки комплекса мер по оказанию содействия. Позже российская сторона сообщила, что ОДКБ готова направить мониторинговую миссию на границе, если СКБ ОДКБ одобрит эту меру. В Ереване же заявили, что ожидают от ОДКБ адресной политической оценки оккупации армянских территорий.

23 ноября в Ереване прошло заседание СКБ ОДКБ, на котором должно было быть принято решение по оказанию помощи Армении. Однако, премьер-министр Армении отказался подписать проект "Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения".

"Отсутствие со стороны ОДКБ четкой политической оценки ситуации и непринятие вышеупомянутого решения может означать не только отказ ОДКБ от союзнических обязательств, но и интерпретироваться Азербайджаном как зеленый свет со стороны ОДКБ для дальнейшей агрессии против Армении. А это противоречит не только букве, но и духу и смыслу основополагающих документов ОДКБ", - заявил в ходе выступления на заседании СКБ ОДКБ в Ереване премьер-министр страны Никол Пашинян, добавив, что не готов подписать документ в таком виде.