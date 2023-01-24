Вторник, 24 Января 2023 21:04

АрмИнфо. 100 тонн продовольствия, пожертвованные фондом <Айастан> в рамках программы оказания срочной гуманитарной помощи Арцаху, в настоящее время находятся в городе Горис, и из-за блокирования Азербайджаном единственной дороги, соединяющей Арцах с Арменией, нет возможности доставить этот груз к месту назначения. Об этом сообщает Министерство социального развития и миграции Республики Арцах.

Согласно источнику, ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил для того, чтобы в создавшейся кризисной ситуации доставить гуманитарный груз в Республику Арцах.

Если договоренность будет достигнута, как отмечают в сообщение, продовольствие складируют в Минсоциального развития и миграции Арцаха и будут безвозмездно распределять среди социально незащищенных групп по спискам ведомства.

<В данной ситуации считаем недопустимым, что по этой теме в социальных сетях и среди населения распространяется манипулятивная информация, которая открыто направлена на введение общественности в заблуждение>, - говорится в заявлении Министерства.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 44 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.

С сегодняшнего дня, 24 января, прекращается работа всех АЗС на всей территории Республики Арцах.