Вторник, 24 Января 2023 20:48

АрмИнфо.Мандат наблюдателей Евросоюза в Армении достаточно ограничен, а их появление по инициативе армянской стороны связано с желанием противостоять давлению Азербайджана, и найти любых союзников в борьбе с этим давлением.

Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в ходе видео-моста Москва-Тегеран "Южный Кавказ: интересы России и Ирана", на просьбу прокомментировать отправку миссии ЕС в Армению сроком на два года.

В этом ключе он призвал не паниковать и не делать поспешных выводов. "Должен сказать, что поведение Азербайджана и стоящей за ним Турции дают основания для таких опасений. Это так. Мне кажется, что более важным для нас и Ирана на данном этапе является то, что необходимо внимательно следить за проникновением на Кавказ внерегиональных сил. Мы должны это делать. Мы в состоянии, действуя в солидарности обеспечить мир на Южном Кавказе", - сказал российский депутат, в этом ключе напомнив, что сложившийся статус-кво в зоне нагорно-карабахского конфликта был разрушен войной 2020 года, и тем фактом, что на протяжении долгого времени не удавалось достичь урегулирования конфликта.

При этом Затулин считает, что инициатива не урегулирования конфликта, в конечном счете, принадлежит и Армении, и Азербайджану, особенно на этапе, когда РА возглавило правительство Никола Пашиняна, слабо ориентировавшегося в возможностях своей страны. Он напомнил, что правительство Пашиняна крайне неудачно выступило как на военном, так и на дипломатическом поприще.

Депутат также указал на ряд обстоятельств в связи со сложившейся ситуацией. "Осторожность, о которой я говорил, не означает промедление и трусость. Да, очевидно, что Россия вовлечена в большую конфронтацию с Западом на Украине, но это не означает, что мы не должны обращать внимание на вызовы в других зонах нашего влияния, в том числе и на пространстве СНГ", - отметил политик, добавив, что Россия из добрых побуждений предлагает разного рода проекты вместо конфронтации.

В этой связи он также согласился, что не всегда, эти добрые намерения имеют положительный исход. "Я вообще считаю, что вторая карабахская война не должна была быть. И на каком-то этапе мы упустили возможность подействовать на инициаторов этой войны - Азербайджан и Турцию, чтобы она не состоялась. Мы пропустили этот ход", - сказал он, напомнив, что затем, Россия сделала всё, чтобы война быстро прекратилась.

По его словам, и в этой ситуации много вопросов к армянской стороне, которая не правильно оценила ситуацию и промедлила с этим. Однако, по его словам, Россия взяла на себя ответственность, направив 2000 своих солдат в Нагорный Карабах.

Заталин также убежден, что сегодняшние действия Азербайджана в Лачинском коридоре - это вызов этой миссии. Политик убежден, что Азербайджан сегодня использует неурегулированность мандата российских миротворцев для демонстрации их неэффективности и способности решить проблему, на чем настаивает и армянская сторона.

"Я, безусловно, противник этой блокады. Необходимо предпринять срочные меры для ее прекращения. И совместное выступление России и Ирана в этих целях, как мне кажется было бы очень позитивным - более активно, более энергично", - сказал депутат Госдумы РФ, добавив, что поведение Азербайджана постоянно является темой дискуссий в экспертных кругах. Он напомнил, что одни считают, что Азербайджан уже определился по принципу один народ два государства, а есть и те, кто полагает, что Азербайджан пытается вырулить на более самостоятельный путь, в том числе и путем сотрудничества с Россией, или с Ираном.

"Но, желание использовать Азербайджан во вред Ирану, безусловно, присутствует", - сказал он, напомнив, о последних заявлениях, звучащих как из Баку, так и с Запада.

В этой связи Затулин убежден, что Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, простым придатком Турции в создании Великого Турана на Каспии и в Средней Азии или же будет играть более самостоятельную роль.

В тоже время Затулин считает, что и Россия должна понимать, что от нее сегодня требуется гораздо большая активность, и она не может уже рассчитывать, что стороны конфликта будут создавать ей комфортные условия для посредничества.

"Вот мы хотим, к примеру, решить дело миром, и не заявляем своей принципиальной позиции - правильно или не правильно поступил Азербайджан в сентябре 2022 года, когда атаковала армянские силы. Мы с этим промедлили, что дало западным силам повод утверждать, что мы недобросовестные союзники и сомневаться Армении в необходимости членства в ОДКБ. Это же наращивается в Армении с каждым днем, и мы должны это видеть", - отметил он, добавив, что любая провокация Азербайджана приводит к всплеску антироссийских настроений в РА. В этой связи он выразил убеждение, что российская дипломатия должна проявлять большую активность.

По его словам, тоже касается и коридора "Север-Юг". Однако, он полагает, что в сложившихся условиях Россия должна развивать морское сообщение с Ираном. Он также считает, что Россия в 90-ые поторопилась с разделом Каспия.

Вернувшись к теме Армении и Азербайджана, Затулин отметил, что его сложно обвинить в ангажированности, так как он объявлен нежелательным лицом как в Армении, так и в Азербайджане. "Объявление меня нежелательным лицом в Армении, свидетельствует о намерении действующих армянских властей сменить внешнеполитический курс. Но, они в этом отношении создают проблемы самой Армении и армянскому народу. За все годы существования армянской проблемы на протяжении столетий, кроме деклараций Западные державы ни чем армянам не помогли. Деклараций, обещаний было много, а действий очень мало, а итог трагедия армянского народа", - сказал он.

Затулин напомнил, что у России на Южном Кавказе официально один союзник - Армения, ни Азербайджан, ни Грузия таковыми не являются. "Но желание некоторых продемонстрировать равноудаленность, которая обусловлена хорошими отношениями с Турцией и разного рода реками, через которые текут зерновые сделки", - сказал он.

Депутат убежден, что сегодня необходимо объективно понимать от кого реально исходит угроза для России, а не руководствовать теми или иными личными связями в той или иной стране. "Сегодня объективная ситуация заключается в том, что определенное поведение Азербайджана, которому вскружила голову чужая победа в карабахской войне - турецкая победа, и который на этом основании считает, что он может диктовать условия. Но, это создает ему проблемы на перспективы", - сказал депутат, посоветовав Азербайджану удовлетвориться полученными результатами и прекратить создавать угрозу региональному миру и спокойствию, от кого бы ни шла поддержка.

В заключении он отметил, что если сегодня господа из ЕС намерены объективно оценивать поведение Азербайджана в регионе и на этом основании что-то от него потребовать, то что в этом плохого? "В этом плохого ничего нет. Если же на этом основании они попытаются поменять внутренний и внешний вектор Армении, то мы естественно будем с этим бороться. А то, что касается, что Россия ослабла, она сегодня отвлечена, то вы знаете, что на протяжении тысячи с лишним истории России, было множество эпизодов, когда она чем-то была отвлечена.

Но, те, кто на этом основании думал, что ее можно сбросить со счетов давно уже находятся в могиле, а она продолжает существовать, пусть и под другим названием", - резюмировал российский политик.