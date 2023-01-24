Вторник, 24 Января 2023 17:41

АрмИнфо. Сегодня на Кавказе существуют серьезные проблемы, которые выражаются в двух форматах: "Армения и Азербайджан" и "Азербайджан и Иран". Решать эти проблемы сложно, но они решаются, и прежде всего при содействии России.

Об этом заявил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин в ходе видео-моста Москва - Тегеран "Южный Кавказ: интересы России и Ирана". "Но, я думаю, что выход из ситуации региональная платформа "3+3", включающая Россию, Иран и Турцию, с одной стороны, и Грузию, Армению и Азербайджан с другой, где страны будут вести диалог по насущным проблемам, и делать это с осторожностью", - сказал эксперт.

В текущих условиях он назвал важным для России запуск транспортного коридора "Север-Юг", который актуализировался за последние 20 лет. "В этом коридоре заинтересованы практические все участники кавказской действительности. И на основе экономических выгод можно подвести все экономические связи через эту платформу "3+3"", - полагает Сажин.

В свою очередь, иранский эксперт по вопросам Кавказского региона и Центральной Азии Фардин Эфтехари, касаясь процессов вокруг Нагорного Карабаха, выразил убеждение, что Азербайджан не продлит мандат российских миротворцев в регионе, после завершения 5- летнего срока.

При этом он напомнил, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года отмечается, что Россия является гарантом обеспечения беспрепятственного проезда через Лачинский коридор.

Вместе с тем эксперт убежден, что сегодня Азербайджан не заинтересован в региональном мире. "Сейчас в Нагорном Карабахе разворачивается настоящая человеческая трагедия. Действия Азербайджана свидетельствуют о том, что он не заинтересован в региональном мире", - отметил он.

Эфтехари полагает, что пассивность России в сложившихся условиях подрывает доверие к ней. Он также убежден, что внерегиональные страны пытаются подорвать региональным мир, в том числе путем сталкивания лбами Азербайджан и Иран.

"Иран очень терпелив. Мы видели, что Тегеран проявил сдержанность, несмотря на недопустимые действия Азербайджана вокруг Нагорного Карабаха", - отметил он, добавив, что всё же терпение Ирана не безгранично, и посоветовал не провоцировать иранскую сторону.

Эфтехари полагает, что если не остановить амбиции Турции и Азербайджана на Южном Кавказе, то Россия будет вытеснена их этого региона. Эксперт также подчеркнул важность увеличения численности российских миротворцев в регионе

В заключение он отметил, что единственный путь установления мира в регионе - это платформа "3+3". Отметим, что 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

Тогда в МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".