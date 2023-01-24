Вторник, 24 Января 2023 17:08

АрмИнфо.Происходящие вокруг Арцаха процессы выражаются территориальными амбициями Азербайджана к Армении и агрессией в отношении Арцаха, где налицо проблема физического существования в контексте ксенофобии и воинственных заявлений Азербайджана. Об этом 24 января на встрече с директором по программам и знаниям Нидерландского института многопартийной демократии Вутером Долом и старшим консультантом программы Рим Юде заявил секретарь оппозиционеной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Комментируя по просьбе гостей сложившуюся в Арцахе ситуацию и гуманитарный кризис вследствие закрытия Лачинского коридора, депутат заметил, что 44-дневная война и закрытие Лачинского коридора еще раз доказывают, что арцахские армяне не могут жить в составе Азербайджана.

"Вопрос Арцаха - не территориальный вопрос, а исходящий из международного права вопрос реализации самоопределения живущих там на протяжении сотен лет армян. Проживающие там люди имеют право распоряжаться своей судьбой", - подчеркнул Абрамян.

Отметим, что Нидерландский институт многопартийной демократии планирует реализовать в Армении программу "Политические партии - за инклюзивную демократию". Вутер Дол отметил, что целью визита является изучение и выяснение возможностей осуществления планов института в РА. Гости представили суть, основные положения и принципы программы, свое видение формирования демократической культуры.

Абрамян, в свою очередь, подробно изложил пройденный Республиканской партией путь, взаимодействие с международными партнерами, выразив готовность к сотрудничеству в рамках программы.

Стороны договорились обсудить в ближайшее время перспективы и конкретные направления сотрудничества