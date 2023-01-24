Вторник, 24 Января 2023 15:21

АрмИнфо. Вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ и специальный представитель на Южном Кавказе Пере Жоан Понс выразил обеспокоенность происходящими событиями в Лачинском коридоре, и "их гуманитарным воздействием на жизнь местных армян, проживающих в регионе, и призвал к возобновлению конструктивный диалог между Арменией и Азербайджаном".

"Я внимательно следил за сообщениями о происходящих событиях вокруг Лачинского коридора, и очень обеспокоен сообщениями о воздействии на повседневную жизнь местных жителей в этом районе, поскольку доступ к основным товарам и услугам был ограничен в течение нескольких недель. Хотя я высоко оцениваю усилия, особенно МККК, по смягчению последствий продолжающегося протеста на Лачинской дороге, я призываю все стороны активизировать свои усилия для обеспечения скорейшего разрешения ситуации", - сказал Понс.

Вице-президент также поддержал действующего председателя ОБСЕ Буджара Османи в его призыве ко всем сторонам снизить напряженность и начать конструктивный и продуктивный диалог, направленный на укрепление доверия и нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

"Всякий раз, когда сохраняются политические разногласия и переговоры могут зайти в тупик, наши правительства не должны проявлять черствость и прибегать к методам, которые оставляют наших граждан жертвами нашей неспособности достичь политического консенсуса. Мы также должны помнить, что чем дольше этот спор остается нерешенным, тем он не только негативно влияет на хрупкий мирный процесс, но и подрывает основы будущего мирного сосуществования в регионе ", - подчеркнул Понс.

В этом ключе спецпредставитель напомнил, что у ОБСЕ есть инструменты для выхода из нынешнего кризиса. Однако, по его словам, их полное использование зависит от сторон, а также от других правительств и парламентов, чтобы беспристрастно поддержать этот процесс и обеспечить продвижение конструктивных переговоров на основе принципов Хельсинкского Заключительного акта.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ готова поддержать этот процесс, везде, где это необходимо и считается полезным", - подчеркнул Понс.