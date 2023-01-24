Вторник, 24 Января 2023 14:58

АрмИнфо.21 января 2023 года в столичном Конгресс центре Туркменистана произошло крупное политическое событие исторического значения. При участии представителей общественности Туркменистана состоялось заседание Национального Совета (Милли Генгеша) страны, двухпалатного парламента Туркменистана - представительного и законодательного органа государственной власти.

В ходе заседания участники обсудили самые разные вопросы, связанные с социально-политической, экономической, культурной и духовной сферами жизни Туркменистана.

Одним из важных решений, принятых в ходе заседания стало создание представительного органа народной власти страны - Халк Маслахаты Туркменистана. Халк в переводе с туркменского – народ, а маслахат – совещание. Председателем данной структуры избран Гурбангулы Бердымухамедов. Ему также присвоен титул Национальный Лидер за ценный вклад в развитие современного Туркменистана.

По сути произошла реорганизация двухпалатного Милли Генгеша в однопалатный Парламент, законодательный орган - Меджлис Туркменистана, с одновременным усилением роли представительной власти в Туркменистане.

Отныне расширяется участие народа в политической жизни государства. Что касается полномочий Халк Маслахаты, то он будет работать над рассмотрением и одобрением предложений по вопросам принятия конституционных законов, внесения в них изменений и дополнений, осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Туркменистана.