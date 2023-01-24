Вторник, 24 Января 2023 14:51

АрмИнфо.Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии по теннису Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах, которая находится в азербайджанской блокаде вот уже 44 дня.

Как сообщает Армянский национальный комитет Австралии (ANC-AU), накануне они разослали свой ежедневный пресс-релиз более чем 200 журналистам и СМИ, в котором говорилось о поддержке Хачанова Республики Арцах, которая уже второй месяц находится в осаде со стороны Азербайджана.

"После потрясающей победы в третьем матче на Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне над американцем Фрэнсис Тиафо его обращение к миру гласило: "АРЦАХ ОСТАВАЙСЯ СИЛЬНЫМ".

Хачанов, который теперь вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису, после победы над японцем снова использовал свою платформу, чтобы повысить осведомленность о ситуации в Арцахе. Российский армянин подбежал к камере 9 канала с очередным посланием солидарности, в котором говорилось: "Продолжайте верить до конца!!! Арцах, будь сильным!!!".

Поддержка Хачановым Арцаха сегодня вечером освещалась в The West Australian, Channel 7, Channel 9, Perth Now, Singleton Argus, Yahoo Sport и Daily Express", - отмечает Армянский национальный комитет Австралии.

В ANC-AU, добавили, что пытаясь заставить Хачанова замолчать, Федерация тенниса Азербайджана заявила, что его послание о солидарности в поддержку невинных христиан, находящихся в осаде, было "ненавистным", и немедленно обратилась к Международной федерации тенниса.

"Это еще один пример того, как власти Азербайджана наказывают критиков, которые разоблачают грубые нарушения прав человека, в том числе и в отношении коренных армян Нагорного Карабаха. Утверждения о том, что комментарии Хачнова носят ненавистный характер, являются ложными", - сказал исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Майкл Колокосян, добавив, что нефтедиктатура вновь пытается заставить замолчать критику на международной арене.

При этом он подчеркнул, что Азербайджан может продолжать запрещать свободу выражения мнений в своей стране, но он не имеет права ограничивать ее в Австралии, которая защищает права человека, особенно в эпоху, когда политическая активность спортсменов становится все более распространенной.

"Приятно видеть, что Открытый чемпионат Австралии поддерживает Хачанова в его призыве к миру. Мы благодарим Международную федерацию тенниса (ITF) и Открытый чемпионат Австралии за то, что они не поддались угрозам Азербайджана", - добавил Колокосян.

"Армянский национальный комитет Австралии благодарит Карена Хачанова за привлечение внимания средств массовой информации к бедственному положению наших соотечественников в Арцахе, которые в настоящее время не имеют доступа к внешнему миру в результате азербайджанской агрессии", - отмечается в заявлении.