Вторник, 24 Января 2023 14:36

АрмИнфо.Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада. Об этом в интервью 1-in.am заявил бывший депутат Национального Собрания РА от правящей партии, медиаменеджер Арман Бабаджанян.

По его словам, республика четко движется по этому направлению, демонстрируя тем самым, что российская архитектура безопасности отныне не обслуживает вызовы безопасности армянской стороны. Армения вместе со своими западными партнерами идет по пути создания с нуля такой среды безопасности, которая позволит республике встать на ноги и быть готовой к тем возможным развитиям, которые неизбежно еще будут продолжаться в регионе. <Мы не имеем права удовлетворяться достигнутыми результатами, наоборот, этот период времени необходимо использовать для того, чтобы восстановить вооруженные силы страны и всю систему безопасности, существенно повысив сопротивляемость государства>, - сказал политик.

Он отметил, что происходящие события не могут не беспокоить Москву, и по этой причине следует ожидать <российских ударов внутри государства>, особенно на фоне новой миссии Европейского Союза, которая крайне важна для защиты интересов Армении.

По его словам, после состоявшейся 6 октября прошлого года встречи в Праге Ереван последовательно работал над тем, чтобы иметь такую миссию на постоянной основе. <Русские прибегли к шагам по наращиванию давления внутри республики, осуществив даже пропагандистские диверсии против Франции с вовлечением в этот процесс различные общественно-политические круги Армении. Но к чести Парижа и Вашингтона миссия ЕС стала реальностью>, - заметил Бабаджанян.