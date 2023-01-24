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АрмИнфо.Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада. Об этом в интервью 1-in.am заявил бывший депутат Национального Собрания РА от правящей партии, медиаменеджер Арман Бабаджанян.
По его словам, республика четко движется по этому направлению, демонстрируя тем самым, что российская архитектура безопасности отныне не обслуживает вызовы безопасности армянской стороны. Армения вместе со своими западными партнерами идет по пути создания с нуля такой среды безопасности, которая позволит республике встать на ноги и быть готовой к тем возможным развитиям, которые неизбежно еще будут продолжаться в регионе. <Мы не имеем права удовлетворяться достигнутыми результатами, наоборот, этот период времени необходимо использовать для того, чтобы восстановить вооруженные силы страны и всю систему безопасности, существенно повысив сопротивляемость государства>, - сказал политик.
Он отметил, что происходящие события не могут не беспокоить Москву, и по этой причине следует ожидать <российских ударов внутри государства>, особенно на фоне новой миссии Европейского Союза, которая крайне важна для защиты интересов Армении.
По его словам, после состоявшейся 6 октября прошлого года встречи в Праге Ереван последовательно работал над тем, чтобы иметь такую миссию на постоянной основе. <Русские прибегли к шагам по наращиванию давления внутри республики, осуществив даже пропагандистские диверсии против Франции с вовлечением в этот процесс различные общественно-политические круги Армении. Но к чести Парижа и Вашингтона миссия ЕС стала реальностью>, - заметил Бабаджанян.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Глава МИД Туркменистана встретился с президентом Узбекистана
|ОДКБ работает над отправкой мониторинговой миссии в Армению
|Минсоцразвития и миграции Арцаха: Ведутся переговоры с командованием российских миротворческих сил о доставке гуманитарного груза из Гориса в Арцах
|Омбудсмен Арцаха: Бездействие международного сообщества недопустимо
|Арарат Мирзоян встретился с постоянным докладчиком Европарламента по вопросам Армении
|Затулин: Азербайджану нужно решить, будет ли он простой игрушкой в руках внерегиональных сил, придатком Турции или же будет играть более самостоятельную роль
|Армения обратилась в Международный суд ООН в связи с расовой дискриминацией со стороны Азербайджана
|Российский и иранский эксперты назвали единственным стабилизирующим фактором на Южном Кавказе платформу "3+3"
|Мнение: Россия и Иран могут тесно взаимодействовать в вопросе стабилизации ситуации на Южном Кавказе
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|Спикер парламента Катара: для нас неприемлемы войны, ведущиеся на почве религиозной и расовой дискриминации
|Кристофер Штрассер: Необходимо расследовать, почему Совет Европы не обращается к теме армянских военнопленных в Азербайджане
|Спецпредставитель ПА ОБСЕ призвал Ереван и Баку активизировать усилия по разрешению ситуации в Лачинском коридоре
|Халк Маслахаты – Надежный столп народовластия в Туркменистане
|ANC-AU: Карен Хачанов оказался на первых полосах австралийских СМИ за свою смелую и мужественную поддержку Республики Арцах
|Президент Франции и сопредседатели CCAF обсудили ситуацию вокруг осажденного Нагорного Карабаха
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
|В Кремле сообщили о проведении кропотливой работы по разблокировке Лачинского коридора
|44-ый день азербайджанской блокады: Прекращается работа всех АЗС на территории Республики Арцах
|Степанакерт Баку: В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию
|Политик: Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран
|СК Армении: Число обвиняемых по делу о прошлогодней сентябрьской агрессии достигло 16 человек
|Целью Азербайджана является гражданское население Арцаха, взятое в заложники - губернатор
|Мирзоян коллеге из Бельгии: максималистские и неконструктивные подходы Азербайджана мешают установлению безопасности и стабильности в регионе
|Президент Арцаха представил мэру Парижа ситуацию в республике в условиях блокады со стороны Азербайджана
|Азербайджан не пригласили на заседание комитета Европарламента по международным отношениям
|Госсекретарь США призвал президента Азербайджана немедленно разблокировать Лачинский коридор
|Депутат: есть сообщения о незаконном задержании граждан, перекрывших дорогу Ереван- Гюмри
|Тойво Клаар и Никол Пашинян обсудили ситуацию на дороге Горис-Степанкерт и развертывание новой мисси ЕС в Армении
|Corporacion America запустит в Армении пилотную программу по предоставлению целевых стипендий для подготовки специалистов авиасферы
|Вице-премьер Армении рассказал спецпредставителю ЕС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады
|Миссию европейских наблюдателей можно считать первым реальным шагом к возвращению Запада в регион - российский аналитик
|Катрин Колонна: Франция будет рада принять участие в гражданской миссии ЕС в Армении
|Глава МИД Армении на встрече с генсеком НАТО указал на важность четких действий со стороны международного сообщества для ликвидации осады Нагорного Карабаха
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|Встреча во внешнеполитическом ведомстве Армении.
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Глава МИД Армении и европарламентарий обсудили гуманитарную ситуацию вокруг Арцаха
|Оппозиционер: власти делают для того, чтобы сместить внимание общественности
|Варданян ведущему BBC Hard Talk: Арцахцы ещё в советское время, в 1988 году сказали, что никогда не будут в составе Азербайджана
|Совет ЕС одобрил отправку в Армению новой гражданской миссии сроком на два года
|Весной в Армении пройдет первая Ассамблея Фонда The Future Armenian
|Правящая в Армении фракция <Гражданский договор> пока не обсуждала ходатайства генпрокурора
|Омбудсмен Арцаха опубликовал доклад о нарушениях прав человека из-за умышленного препятствования Азербайджаном работы жизненно важных инфраструктур НКР
|Омбудсмен Армении подала в Национальное Собрание заявление об отставке
|Генеральный прокурор представил председателю НС ходатайство о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении депутата Армена Чарчяна
|Спикер: все виновные в гибели армянских военнослужащих в пожаре будут привлечены к правовой ответственности
|Американский дипломат подчеркнул необходимость полного восстановления свободного передвижения по дороге Горис-Степанакерт
|МО РФ: Командование российских миротворцев продолжает переговоры по возобновлению беспрепятственного движения по дороге Степанакерт - Горис
|Оппозиционер: чувство надвигающейся опасности, неуверенности и бессилия витает в воздухе
|Экс-глава МИД Арцаха призвал нейтрализовать лжепророков и демагогов
|Макрон встретится с сопредседателями Координационного совета армянских организаций Франции
|Молодежная организация АРФД потребовала от Байдена остановить Геноцид армян в Арцахе
|Спецпредставитель ЕС прибыл в Ереван
|Постпред Армении в СЕ призвал Комитет министров предпринять решительные шаги для обеспечения выполнения Азербайджаном требований ЕСПЧ
|Конгрессмен: Администрация Байдена должна принять меры, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за нападение на Арцах
|Новые подробности пожара в селе Азат - противоречий всё больше
|В Армении разработают стратегию по борьбе с контрабандой наркотиков и психотропных веществ
|Аббас Бадахшан Зохури: Позиция Ирана всегда заключалась в уважении независимости и территориальной целостности всех стран в соответствии с международными законами
|Читать больше
|Армения осуществила стратегический разворот от России в сторону Запада - политик
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