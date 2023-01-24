Вторник, 24 Января 2023 14:27

АрмИнфо.Россия продолжает вести кропотливую и сложную работу в диалоге как с Арменией, так и Азербайджаном. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос солидарны ли в РФ с призывом госсекретаря США к Азербайджану к немедленному возобновлению работы Лачинского коридора.

"Россия как одна из сторон трехсторонних договоренностей и документов, которые были подписаны двумя годами ранее, продолжает выполнять свои обязательства и продолжает весьма и весьма кропотливую и сложную работу и с Арменией, и с Азербайджаном", - сказал Песков, передает РИА Новости.

Отметим, что накануне госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно Госдепу, Блинкен призвал к немедленному открытию Лачинского коридора для коммерческих перевозок. "Он подчеркнул, что риск гуманитарного кризиса в Лачинском коридоре подрывает перспективы мира между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь призвал президента Алиева удвоить усилия в двусторонних мирных переговорах с Арменией. Он также поднял вопрос о правах человека в Азербайджане",- говорилось в сообщении внешнеполитического ведомства США.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 44 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено.