Вторник, 24 Января 2023 14:26

АрмИнфо. С сегодняшнего дня прекращается работа всех АЗС на всей территории Республики Арцах.

В Инфоштабе Арцаха напомнили, что подача газа из Армении в Арцах по-прежнему приостановлена из-за вмешательства азербайджанской стороны.

"Благодаря скоплениям газа в трубопроводах в последние дни удалось обеспечить газом учреждения здравоохранения, хлебозаводы и заправочные станции. Однако с учетом образовавшихся очередей на АЗС и ограниченного объема газа было принято решение, что накопленный газ теперь будет предоставляться только учреждениям здравоохранения и жизненно важным объектам, а работа АЗС будет остановлена до восстановления газоснабжения", - отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что в целях обеспечения бесперебойной работы коммунальных служб и организаций коммунального обслуживания автомобили указанных организаций будут обеспечиваться бензином или дизельным топливом.

"Общественность будет дополнительно проинформирована, если ситуация изменится", - заключили в Информационном штабе Арцаха.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года, вот уже 44 дня, азербайджанская сторона под надуманным экологическим предлогом перекрыли единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром. Население НКР уже второй месяц находится в блокаде, лишенное элементарных средств к существованию. Всё это происходит на фоне молчаливого поощрения цивилизованным сообществом этих антигуманных действий Азербайджана, вопреки столько красиво распиаренных и пропагандируемых Западным миром общечеловеческих ценностей.

С 9 января, Арцах лишился возможности получать электроэнергию из Армении, из-за деструктивных действий Азербайджана. В республике в ежедневном режиме происходят веерные отключения. Более того, с полудня 12 января, вражеская сторона также перебила кабель связи, обеспечивающий население страны интернетом и телефонной связью. Он был восстановлен лишь 14 января, благодаря усилиям российских миротворцев. Добавим также, что 17 января около полудня, вражеская сторона остановила подачу газа в Арцах. К вечеру, посредством переговоров удалось восстановить газоснабжение НКР. Однако, 18 января с утра Арцах вновь перестал получать газ. Газоснабжение, с низким уровнем давления было возобновлено вечером 20 января, а 22 января вновь прекращено