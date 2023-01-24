Вторник, 24 Января 2023 13:54

АрмИнфо.МИД Арцаха выступил с заявление по поводу азербайджанских интерпретаций 6-ого пункта Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Так, в МИД НКР подчеркнули, что в последнее время азербайджанские

власти все чаще прибегают к произвольной интерпретации 6-го пункта

Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, касающегося

функционирования Лачинского коридора.

В Степанакерте обратили внимание на то, что для продвижения своей политической повестки Азербайджан уже более 40 дней удерживает в заложниках все население Арцаха, блокировав единственную дорогу, связывающую Арцах с Арменией и внешним миром, и создав серьёзный гуманитарный кризис.

"При этом Азербайджан прибегает к различного рода спекуляциям, пытаясь завуалировать свою бесчеловечную политику в отношении народа Арцаха. В частности, азербайджанские власти приводят данные о проезде транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, в качестве доказательства отсутствия гуманитарного кризиса и блокады. Однако факты опровергают азербайджанские манипуляции, призванные ввести международное сообщество в заблуждение", - отметили в МИД НКР.

В ведомстве подчеркнули, что за 43 дня блокады Лачинского коридора проехало меньше транспортных средств, чем дневной поток в доблокадный период. В МИД Арцаха обратили внимание, что все эти транспортные средства принадлежали или МККК, или российским миротворцам.

"Транспортные средства жителей Арцаха через коридор не проезжали. Во-вторых, в связи с блокадой Лачинского коридора прекращён пассажирооборот в обоих направлениях. Даже транспорт российских миротворцев, перевозивший детей из Армении в Арцах, был остановлен, а находившиеся в нем пассажиры подверглись целенаправленному психологическому террору с азербайджанской стороны. В-третьих, полностью прекращен импорт потребительских товаров, составляющий более 400 тонн в день. Блокада Арцаха не только приводит к нехватке товаров первой необходимости и медикаментов, но и лишает тысячи людей работы и средств к существованию", - указали в МИД.

При этом помимо наземной блокады Арцаха, продолжили в Степанакерте, Азербайджан также ввёл энергетическую блокаду с целью ещё большего ухудшения ситуации. "Он продолжает преднамеренно препятствовать газоснабжению Арцаха и проведению восстановительных работ на единственной идущей из Армении высоковольтной линии Горис-Степанакерт на участке, находящемся под его контролем, где 9 января произошла авария.

Абсолютно безосновательным является утверждение Азербайджана о его праве останавливать транспортные средства, проезжающие по Лачинскому коридору, и проводить досмотр грузов. В Трёхстороннем заявлении отсутствуют какие-либо ограничения на перевозку грузов по их характеру, назначению или использованию. В отношении Лачинского коридора Азербайджан имеет одно единственное обязательство - никоим образом не препятствовать движению.

Попытки Баку в одностороннем порядке пересмотреть положения Трёхстороннего заявления и трансформировать Лачинский коридор, имеющий международно-признанный статус, в контролируемую Азербайджаном дорогу исключительно для гуманитарных перевозок, являются нелегитимными и должны быть отвергнуты.

Подпись президента Азербайджана под Трёхсторонним заявлением представляет собой явное согласие Азербайджана на признание исключительного контроля миротворческим контингентом Российской Федерации над Лачинским коридором", - резюмировали в МИД НКР.