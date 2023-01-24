Вторник, 24 Января 2023 13:53

АрмИнфо.Сложно воевать с противником, который, сидя перед компьютером, на большом расстоянии от поля боя атакует тебя с неба, в ты с этим ничего поделать не можешь.

Поэтому важность перехода ВС Армении на современное вооружение - не тема для дискуссий. Азербайджан воюет с Арменией вооружением пятого поколения, а Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей приобретать вооружение у третьих стран. Такое мнение в интервью Factor.TV выразил бывший премьер-министр РА, лидер лояльной к правящим кругам партии <Республика> Арам Саркисян.

В этом контексте политик указал на важность усиления вооруженных сил Армении, оснащении их современным вооружением. В этом плане только начинают предприниматься некоторые шаги, по ряду направлений и в первую очередь усиления границ. Причем, происходит это на фоне не совсем дружественных действий стратегического союзника Армении, для которого Азербайджан действительно является большим другом.

Саркисян подчеркнул, что общество должно знать о модели строительства армии - швейцарской, израильской или другой модели. Очевидно, что вооружение, которое Армения намерена закупить в Индии, Иране, ряде европейских стран, имеют серьезные проблемы с их доставкой в республику. <Проблема здесь заключается не только в логистике, но и в том, что наш стратегический партнер в лице Российской Федерации, не продавая нам оружия, пытается создать сложности для его доставки в Армению из других стран, ставя перед этими странами целый ряд условий, чтобы затянуть время доставки. Россия делает все возможное, чтобы у Армении не было возможностей для приобретения Ереваном вооружений за пределами РФ>, - подчеркнул политик, добавив, что Москва рассматривает Армению как <карманное> государство, желая окончательно превратить его в партнера-вассала.

Он призвал власти Армении начать движение в сторону Европейского Союза и всего западного мира. <Еще до кризиса в Украине это было более чем очевидно. Кто, после 9 ноября 2020 года пытается получить Мегринский коридор? Я сам выступал и выступаю против 9-пункта трехстороннего заявления. По чьему науськиванию этот пункт оказался в тексте документа? Мы, имея стратегического союзника, столкнулись с ситуаций, в которой Россия явно активно поддерживает интересы Азербайджана. Вы когда-нибудь слышали, чтобы пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова возражала Ильхаму Алиеву? Наоборот, она всегда обосновывала заявления президента Азербайджана>, - отметил политик, напомнив и о поведении представителя РФ в СБ ООН, который, обосновывая заявления Баку о блокировании Лачинского коридора, заявлял, что речь идет о частичной блокаде. Более того, из заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сославшегося на утверждения Баку, выясняется, что армяне по Лачинскому коридору перевозят мины. И вместо того, чтобы противостоять этому утверждению, прозвучала мысль о необходимости проверки этих данных. <Тогда что вы там делаете, кроме как спекулируете с горючим? Если уж вы не владеете ситуацией, то чем вы там занимаетесь>, - задавался вопросом Саркисян, адресуя его миротворческой миссии в Арцахе.

Он подчеркнул, что все те положительные моменты в сложившейся вокруг Армении и Арцаха ситуации, сегодня связаны с позицией Евросоюза, США и ОБСЕ, которые выступали и выступают с адресными оценками и выводами. <В нашем обществе растет недовольство тем, что эти страны и структура не применяет санкции против Азербайджана, но если мы сами не делаем шагов навстречу, то чего мы требуем? Мы в противовес утверждениям Алиева о том, что армяне и русские едины, должны показать, что едины Россия и Азербайджан>, - подчеркнул политик